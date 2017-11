Yli 160 ihmistä kuollut voimakkaassa maanjäristyksessä Lähi-idässä – Yli 1600 loukkaantui

Voimakas maanjäristys on iskenyt Irakin ja Iranin rajalla. Reutersin mukaan ainakin 168 ihmistä on kuollut ja useita satoja loukkaantunut. Uhriluku on ollut nousussa tapahtuman jälkeen.

Illalla iskenyt järistys oli voimakkuudeltaan 7,3. Järistys tuntui laajalla alueella, mutta suurin järistys tapahtui Kermānšāhin kaupungissa Länsi-Iranissa. Järistyksen keskus sijaitsi vuoristoisella alueella ja osui Irakin puolella etenkin Kurdistanin alueelle.

Lue päivitetyt uhrilivut: Maanjäristyksessä kuollut yli 340 ihmistä ja loukkaantunut 4000 Lähi-idässä

Suurin osa, 164 ihmistä, kuoli Iranissa, missä loukkaantui yli 1650. Uhriluvun uskotaan kasvavan yhä.

Lähteet: Reuters, BBC