Pohjois-Korealle suutahtanut Trump on luvannut antaa ”suuren ilmoituksen” keskiviikkona

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut antavansa ison ilmoituksen keskiviikkona, kertovat ainakin Politico ja ABC News. Ilmoitus koskee kauppaa ja ABC:n mukaan myös Pohjois-Koreaa.

Trump on lopettelemassa harvinaisen pitkää Aasian-matkaansa, johon ilmoitus osaltaan liittyy. Trump on käynyt 12 päivän matkallaan viidessä Aasian maassa.

Politicon mukaan ilmoitus paljastaa yksityiskohtia keskusteluista, joita Trump kävi matkallaan valtiojohtajien kanssa. Trump kertoi tulossa olevasta ilmoituksesta Australian ja Japanin pääministerien tapaamisen yhteydessä.

–Kaupassa tapahtuu paljon ja annan ilmoituksen pitkälti siitä, mitä tapahtui täällä ja myös muissa tapaamisissa mukaan lukien Kiina, Etelä-Korea ja moni muu paikka, Trump sanoi Politicon mukaan.

Trump lisäsi myöhemmin, että neuvotteluissa on otettu iso harppaus eteenpäin kaupan kunnioittamisessa. Trump ei kertonut yksityiskohtia, mutta lupaili, että kaupan alijäämiä leikataan isosti.

ABC kertoo, että Trump puhui kattavasta lausunnosta, joka koskee kauppaa, Pohjois-Koreaa ja monia muita asioita. ABC:n mukaan aiemmin tällä viikolla Valkoisen talon tiedottaja lupaili ilmoitusta Trumpin päätöksestä listata Pohjois-Korea mahdollisesti virallisesti terrorismia tukevaksi valtioksi. Trump harkitsi tiedottajan mukaan asiaa.

Trump on tavannut viimeisimpänä matkallaan Filippiinien presidentin Rodrigo Duterten, joka tunnetaan verisestä taistelusta huumeita vastaan. Poliisi on tappanut tuhansia ihmisiä Filippiineillä huumesodan nimissä. Ihmisoikeusjärjestöt ovat arvostelleet huumesotaa.

Trump ylisti tapaamisen jälkeen suhteita Duterteen. Häntä on kritisoitu ihmisoikeuksien sivuuttamisesta tapaamisessa: Duterten mukaan niistä ei keskusteltu ollenkaan, Valkoisen talon tiedottajan mukaan niistä puhuttiin lyhyesti.

Matkansa aikana Pohjois-Korean kanssa jo ennestään kireissä väleissä ollut Trump suutahti maan johtajalle Kim Jong-unille. Hän twiittasi viikonloppuna loukkaantuneensa Kimin kutsuttua häntä vanhaksi.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. marraskuuta 2017