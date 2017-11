Uhriluku nousee jyrkästi: Maanjäristyksessä kuollut yli 340 ihmistä ja loukkaantunut 4000

Iranin ja Irakin rajalla tapahtuneessa maanjäristyksessä on kuollut yli 340 ihmistä. Loukkaantuneita on tuhansia. Tarkoista uhriluvuista on hiukan vaihtelevia tietoja, mutta luku kasvaa jyrkästi kaiken aikaa.

Uhreja odotetaan löytyvän lisää sitä mukaan, kun pelastustyöt etenevät.

Reuters puhuu 336 kuolleesta Iranissa ja kuudesta kuolonuhrista Irakissa. Loukkaantuneita olisi Reutersin mukaan ainakin 3950. Guardian puolestaan viittaa 348 kuolonuhriin Iranissa ja seitsemään Irakissa. Guardianin mukaan kaikkiaan 5953 ihmistä olisi loukkaantunut.

Järistys oli voimakkuudeltaan 7,3 ja se tapahtui paikallista aikaa iltayhdeksän jälkeen, kun valtaosa ihmisistä oli kodeissaan. Kovimmin järistys iski Kermānšāhin alueelle Länsi-Iranissa.

Järistyksen keskus sijaitsi vuoristoisella alueella vain reilun 23 kilometrin syvyydessä, minkä johdosta tuhot voivat olla laajoja.

