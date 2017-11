Trump nostamassa Helsinkiin tunnetun vaalirahoittajan suurlähettilääksi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esittää Yhdysvaltain suurlähettilääksi Helsinkiin Robert Frank Penceä, kertoo Kauppalehti. Hän julkisti esityksensä myöhään maanantaina.

Kyseessä on virginialainen The Pence Groupin -kiinteistökehitysyhtiön perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Vuonna 1977 perustettu yhtiö tunnettiin aiemmin nimellä Pence-Friedel Developers. Yhtiö on rakentanut muun muassa ostoskeskuksia, hotelleja ja toimistotaloja eri puolille Yhdysvaltoja.

Valkoisen Talon tiedotteen mukaan Pence toimii tai on toiminut myös useissa luottamustoimissa muun muassa Gary Sinise Foundation -säätiössä, The World Affair Counsilissa, George Mason -yliopistossa, American Universityssä, The Kennedy Centerissä sekä Wolf Trap Foundationissa.

Hänellä on tutkinnot University of Marylandista, American Universitystä sekä Yalen yliopistosta.

Tiettävästi Pence ei ole varapresidentin sukulainen. Hänet tunnetaan myös konservatiivien vaalirahoittajana.

Senaatin on vielä vahvistettava nimitys.

Lähde: Kauppalehti