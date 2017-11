Pentagonin nolo Twitter-moka hämmentää: ”Pitäisikö uskoa, että tämä oli vahinko?”

Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin Twitter-tilillä jaettiin torstaina viesti, jossa vaadittiin presidentti Donald Trumpin eroa. Twiitti poistettiin tililtä nopeasti, mutta se on aiheuttanut sosiaalisessa mediassa laajoja arvailuja siitä, oliko oikeasti kyseessä vahinko. Asiasta uutisoi muun muassa BBC.

Alkuperäisessä @PorudResister-twiittajan viestissä vaadittiin kahden seksuaalisesta häirinnästä syytetyn amerikkalaispoliitikon ja myös Trumpin eroa.

Pentagonin edustajan Dana Whiten mukaan kyseessä oli puhdas vahinko, eikä viestiä ollut tarkoitus uudelleentwiitata Pentagonin tilillä. Moni Twitter-käyttäjä on kuitenkin epäillyt selitystä.

–Pitäisikö meidän todella uskoa, että tämä oli vahinko, Twitterissä on ihmetelty.

Are we supposed to believe this was done by mistake?? Somebody in @DeptofDefense needs to be fired along with anybody working with them!! Our govt hasn't been too honest us, the American people, but now we're supposed to believe this error was a mistake??????