Varoitus ”uudesta” mafiasta: ”Läsnäolo politiikassa nyt paljon suurempaa”

Tunnettu italialainen mafiasyyttäjä Ambrogio Cartosio varoittaa italialaisia luulemasta, että Sisilian mafian Cosa Nostran aika on ohi. Italialaismediassa on esitettyä tällaisia arvioita sen jälkeen, kun Cosa Nostraa kovin ottein vuosikymmenien ajan johtanut Salvatore ”Totó” Riina kuoli perjantaina.

–Massateurastukset ovat ohi ja murhat harvinaisia. Sen sijaan mafia on muuttunut. Mafian läsnäolo politiikassa on nyt paljon suurempaa kuin ennen, hän kommentoi uutistoimisto AFP:lle.

–Mafia on vähemmän sotilaallinen, vähemmän verinen, mutta paljon tehokkaampi, hän jatkoi.

Samanlaisen arvion antaa Totó Riinaa moneen otteeseen kuulustellut sisilialaissyyttäjä Sergio Lari, jonka mukaan nyt ollaan tekemisissä ”uuden” mafian kanssa.

–Uudelleenjärjestäytynyt Cosa Nostra jatkaa liiketoimiaan, huumekauppaa ja alueensa valvomista sekä suojelurahojen perintää. Näin ihmiset edelleen alistetaan mafian vallan alle. On totta, että ennemmin tai myöhemmin Cosa Nostran aika on ohi, mutta tällä hetkellä sen loppu ei ole näkyvissä, Lari kommentoi La Stampa -lehdelle.

Cosa Nostran ja erityisesti Totó Riinan poliittisista yhteyksistä on puhuttu Italiassa vuosikymmenien ajan. Riinan nimi on yhdistetty muun muassa Italian pitkäaikaisimpaan pääministreriin Giuliano Andreottiin ja Silvio Berlusconin yhteistyökumppaniin Marcello dell’ Utriin. Dell’Utrilla on ollut myös vankeustuomio mafiayhteyksistään.

87-vuotiaana kuollut Riina oli tuomittu 26 elinkautiseen yli 150 murhasta. Hän määräsi muun muassa kahden tuomarin Giovanni Falconen ja Paolo Borsellinen murhat.

Riina itse kiisti sekä Cosa Nostran olemassaolon että oman asemansa päällikkönä loppuun asti.

–En kadu mitään. He eivät koskaan murra minua, vaikka antaisivat 3 000 vuotta vankeutta, hän sanoi BBC:n mukaan salaa nauhoitetussa keskustelussa aikaisemmin tänä vuonna.