Nyt se on varmaa: Helsinki hävisi – EU:n lääkevirasto menee Amsterdamiin

Helsinki ei selvinnyt jatkoon kisassa Euroopan lääkeviraston (EMA) sijoituspaikasta. Toiselle kierrokselle etenevät Milano, Amsterdam ja Kööpenhamina. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi myöhemmin, että voiton kisassa vei Amsterdam.

Päätöksen teki Euroopan unionin neuvosto tänään Brysselissä. EMA siirtyy Brexitin takia Lontoosta muualle Eurooppaan. Kaikkiaan 19 kaupunkia tavoitteli virastoa.

Ministeriön mukaan viraston onnistunut siirtyminen Lontoosta Amsterdamiin tulee olemaan kriittistä eurooppalaisen lääketurvallisuuden säilymisen kannalta. Suomen oma lääkevirasto, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on EU:n tasolla arvostettu viranomainen ja sillä on oleellinen rooli eurooppalaisessa lääkevalvonnan yhteistyössä, mitä on tuotu ministeriön mukaan kampanjassa esille.

– Vaikka Euroopan lääkevirasto ei muutakaan Helsinkiin, niin osallistumalla kilpailuun vahvistimme Euroopan laajuisia lääkealan toimijoiden verkostojamme. Helsinki for EMA-hankkeella teimme näkyväksi alan suomalaista osaamista, kommentoi sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) tiedotteessa.

– Nyt käydyn kampanjan aikana olemme markkinoineet vahvuuksiamme ja tuoneet niihin liittyviä faktoja esille Euroopassa.

Helsingin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva puolestaan uskoo, että osallistumisemme EMA-kampanjaan tuo lisää ulkomaisia sijoituksia ja osaamista Helsingin seudulle.

– EU:n lääkevirasto ei tule Helsinkiin. Prosessi oli kuitenkin hyödyllinen ja voimme oppia tästä paljon tulevaisuuden vastaaviin hankkeisiin, kommentoi tappiota tuoreeltaan Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr.) Twitterissä.

Suomen kampanja pääsi käyntiin myöhään, sillä sitä varten odotettiin poliittista päätöstä Suomen oman lääkeviraston Fimean pääpaikasta, josta ehdittiin kiistellä melkein 10 vuotta. Riitely ehti saada jopa farssin piirteitä, ennen kuin päätös Helsinkiin sijoittamisesta lopulta kesällä tuli. Lue tarkemmin: Näkökulma: Virkamies räjähti nauruun – Politiikka tuhosi Suomen mahdollisuudet EU-kisassa

The top three: #Milan #Copenhagen and #Amsterdam will now face off in further rounds of voting to decide who will win the contest to host the #EMA. #Milan had most votes in round 1 (25 votes) pic.twitter.com/QazN0O1tyq

— Jim Brunsden (@jimbrunsden) 20. marraskuuta 2017