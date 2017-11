Venäjän 986-kertainen säteily – STUK: Alkuperä tuntematon, ei vaaraa ihmisille

Etelä-Uralin alueella havaitut kohonneet radioaktiivisen ruteniumin pitoisuudet eivät ole vaarallisia ihmisille tai ympäristölle, kertoo Säteilyturvakeskus (STUK). Venäläinen Rosgidromet-virasto on vahvistanut, että radioaktiivista ruthenium-106:ta havaittiin syyskuun lopussa jopa 986-kertaisesti normaaliin nähden.

Radioaktiivista ruteniumia havaittiin syys- ja lokakuun vaihteessa monissa Euroopan maissa, myös Suomessa kerätyistä ilmanäytteistä. STUK kertoi havainnoista 3. lokakuuta. Lokakuun yhdeksännen päivän jälkeen kerätyissä näytteissä ruteniumia ei ole enää STUKin mukaan havaittu.

Venäläinen ydinvoimayhtiö Rosatom kiisti aiemmin, että Venäjällä olisi havaittu kohonneita pitoisuuksia, joita oli mitattu muualla Euroopassa. STUKin mukaan mittaukset on tehty syyskuun lopussa ja lokakuun alussa.

–Mitatut pitoisuudet ovat olleet samaa suuruusluokkaa, kuin samoihin aikoihin Etelä-Euroopassa mitatut rutenium-pitoisuudet eikä niillä ole ollut merkitystä ympäristön tai ihmisten turvallisuudelle, STUK toteaa tiedotteessaan.

STUKin mukaan nyt saatujen tietojen perusteella ei tiedetä, mistä rutenium on peräisin tai kuinka vakavasta tapahtumasta on ollut kysymys. Greanpeace on epäillyt, että Majakin ydinjätelaitoksella olisi tapahtunut onnettomuus, jota Venäjä on piilotellut. Omistaja Rosatom kiisti tänään, että kohonneet pitoisuudet voisivat liittyä Majakin laitokseen.

Venäläinen Rosatom on rakentamassa ydinvoimalan Suomeen Pyhäjoelle Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa.

