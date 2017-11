Puolustusministeri Niinistö Kim Jong-unin unohdetusta sukellusveneaseesta: ”Sitten viimeinen sana on Pohjois-Korealla”

Pohjois-Korean keskiviikkona suorittama ohjuskoe osoitti, että maa kykenee ampumaan ohjuksen nyt mihin tahansa Yhdysvaltoihin. Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) arvioi, että sodan riski Korean niemimaalla on aivan todellinen.

Lisäksi hän on huolissaan vähemmälle huomiolle jääneestä Pohjois-Korean sukellusveneaseesta.

–Tämähän ei varmasti ole mikään yllätys, että Pohjois-Korea tekee tällaisia ballististen ohjusten kokeita. Täytyy sanoa, että Pohjois-Korean johdolla ei paljon päätä pakota, kun he tekevät näitä kokeita vastoin liki koko kansainvälisen yhteisön varoituksia, Niinistö (sin.) sanoo Uudelle Suomelle.

–Ihmettelen kuinka kauan tämän annetaan jatkua, hän jatkaa.

Pohjois-Korean ohjus nousi Etelä-Korean armeijalähteiden mukaan avaruuteen jopa 4 500 kilometrin korkeuteen. Kansainvälinen avaruusasema ISS kiertää Maata noin 400 kilometrin etäisyydellä.

Puolustusministeri Niinistö painottaa, että Pohjois-Korean tilanteen ratkaisun avaimet ovat suurvaltapolitiikassa.

–Kyllähän se tavatonta hätäännystä herättää siinä kulmakunnassa, missä se tapahtui. Etenkin Japanissa, missä väestönsuojeluharjoitukset ovat olleet käynnissä. Etelä-Koreasta puhumattakaan. Siellä sodan riski on aivan todellinen. Mitä tekee Yhdysvallat, mikä on Venäjän ratkaisu, mitä tekee Kiina? Nämä ovat suurvaltapoliittisia kysymyksiä, joita Suomi seuraa huolestuneena, Niinistö sanoo.

Niinistö huomauttaa myös, että Pohjois-Korean ydinase- ja ohjusohjelman varjossa vähemmälle huomiolle on jäänyt maan sukellusvenease. Sen modernisointiin Niinistö suhtautuu suurella huolella.

–Pohjois-Korealla on yksi maailman suurimmista sukellusvenelaivastoista. Toistaiseksi se on kuitenkin vielä vanhanaikainen dieselkoneilla toimiva, mutta kaiken aikaa se kehittää hiljaisempaa kalustoa. Kun se on pystynyt kehittämään sellaisen ohjuksen, joka pystytään sukellusveneestä lähettämään, viimeinen sana on Pohjois-Korealla, Niinistö sanoo.

Äskettäin on raportoitu, että Pohjois-Korea kehittää aggressiivisella aikataululla sukellusveneilleen kykyä laukaista ballistisia ohjuksia.

