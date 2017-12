Lakimiehet: Onko Donald Trumpin poika seuraava?

Yhdysvaltain viime vuoden presidentinvaaleihin liittyvässä Venäjä-tutkinnassa on saatu jälleen uusi käänne: amerikkalaismedian mukaan presidentti Donald Trumpin entisen turvallisuusneuvonantajan Michael Flynnin ja Venäjän suurlähettiläs Sergei Kisljakin kohutun tapaamisen taustalla oli presidentin neuvonantaja ja vävy Jared Kushner. Asiasta kertovat muun muassa CNN ja Washington Post.

Perjantaina paljastuneiden tietojen mukaan "erittäin korkean tason virkamies" oli ohjeistanut Flynniä ottamaan yhteyttä Venäjän korkeisiin edustajiin. Flynn tunnusti samalla valehdelleensa FBI:lle.

George W. Bushin ja Barack Obaman eettisinä neuvonantajina työskennelleet lakimiehet Richard W. painter ja Norman L. Eisen arvioivat The New York Timesissa, että seuraavaksi aletaan puida presidentti Trumpin pojan Donald Trump Jr:n toimia. Heidän mukaansa Donald Trump Jr saattaa olla yksi tapaukseen liittyvistä nimettömistä "korkeista virkamiehistä", jotka ohjeistivat Flynniä.

–On toki myös mahdollista, ettei hänellä ollut mitään roolia. Joka tapauksessa presidentin poika on ollut kongressin kuultavana ja Flynnillä presidentin sisäpiirin jäsenenä saattaa olla vielä paljon sanottavaa esimerkiksi Donald Trump Jr:n tapaamisesta venäläisten kanssa kesäkuussa 2016. Jos Flynnin muistikuvat ovat erilaiset, kuin mitä nuorempi Trump on kertonut kongressille, presidentin poika on pahoissa vaikeuksissa, nykyisin Minnesotan yliopiston professorina toimiva Painter ja Yhdysvaltain hallituksen etiikkaa ja vastuullisuutta tarkkailevan järjestön CREW:n ( Citizens for Responsibility and Ethics in Washington)hallituksen puheenjohtana työskentelevä Eisen kirjoittavat.

Donald Trump Jr on myöntänyt tavanneensa venäläisen asianajaja Natalia Veselnitskajan New Yorkissa Trump Towerissa vuonna 2016 kaksi viikkoa sen jälkeen, kun Donald Trumpin presidenttiehdokkuus oli varmistunut.

Lue myös:

Alkoiko nyt todellinen Trump-myrsky? Näin Valkoinen talo selittää

Suomalaisarvio Donald Trumpin pojan kohutapaamisesta: ”Peruskuvio alkaa paljastua koko kauheudessaan”

Tutkija Donald Trumpin pojan tapaamisesta venäläisten kanssa: ”Päivänselvä tapaus”