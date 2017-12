Tutkija sanoi sen suoraan: "Miten Donald Trump voi jatkaa presidenttinä?"

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lauantaisesta FBI:n Venäjä-tutkintaa koskevasta twiitistä on noussut laajamittainen kohu.

Trumpin Twitter-tilillä julkaistussa twiitissä kerrotaan, että presidentti erotti entisen kansallisen turvallisuuden neuvonantajan Michael T. Flynnin, koska tämä oli valehdellut varapresidentille ja FBI:lle. Viestin on tulkittu tarkoittavan sitä, että Trump itse tiesi Flynnin valehdelleen.

I had to fire General Flynn because he lied to the Vice President and the FBI. He has pled guilty to those lies. It is a shame because his actions during the transition were lawful. There was nothing to hide! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2017

Ajatushautomo Atlantic Councilin kokenut Itä-Euroopan asiantuntija, ekonomisti ja Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin kuulunut Anders Åslund pitää jo tosiasiana, että Trump on tiennyt tapahtumista.

–On selvä tosiasia, että Trump on ollut mukana salaliitossa. Nyt on todistettava se ja myös tarkalleen miten. Miten hän voi jatkaa presidenttinä, kun on jo ilmeistä, että hän työskenteli Venäjän ja omien etujensa mukaisesti ennemmin kuin Yhdysvaltojen puolesta, Åslund kommentoi Twitterissä.

The obvious fact is that Trump was in on the conspiracy. The task is true prove it & exactly how. How can he stay president when it is already evident that he worked for Russia & himself rather than the US? https://t.co/xJC7xtDgqz — Anders Åslund (@anders_aslund) December 2, 2017

Barack Obaman hallinnossa työskennellyt oikeustieteen analyytikko Matthew Miller arvioi, että Trump tiesi Flynnin valehtelusta, presidenttiä voidaan syyttää oikeuden estämisestä.

Oh my god, he just admitted to obstruction of justice. If Trump knew Flynn lied to the FBI when he asked Comey to let it go, then there is your case. https://t.co/c6Wtd0TfzW — Matthew Miller (@matthewamiller) December 2, 2017

Trump itse kiistää syytteet salaliitosta.

–Mitä on osoitettu on se, ettei ole ollut salaista yhteistyötä. Ehdottomasti ei ole ollut mitään salaista yhteistyötä, hän sanoi BBC:n mukaan puhuessaan toimittajille Valkoisessa talossa lauantaina.

Lisää hämmennystä on aiheuttanut se, että Washington Postin lähteiden mukaan Trump ei kirjoittanut kuohuttanutta twiittiään itse. Kahden nimettömän lähteen mukaan twiitin kirjoitti presidentin henkilökohtainen lakimies John Dowd.

Dowd sanoo CNN:lle, että twiitti sisälsi ainoastaa asioita, jotka Valkoisen talon lakimies Ty Cobb on jo kertonut omassa lausunnossaan. CNN:n mukaan Cobbin lausunnossa ei kuitenkaan sanota valehtelun olleen syy Flynnin potkuihin. CNN on myös julkaissut kyseisen lausunnon jutussaan. Cobb toteaa CNN:n mukaan lausunnossaan, että Flynnin tunnustama valheellinen lausunto on sama, jonka hän antoi Valkoisen talon väelle ja joka johti hänen eroonsa helmikuussa. Cobb ei kuitenkaan tarkenna, keitä hän tarkoittaa Valkoisen talon väellä, eikä hän kerro Valkoisen talon tienneen, että kyseessä oli valhe.

Michael Flynn tunnusti perjantaina valehdelleensa FBI:lle. Syyttäjän mukaan Flynn soitteli vuoroin presidenttikauden aloitusta valmistelleelle Trumpin tiimille sekä Venäjän Yhdysvaltain-lähettiläälle. Väitteiden mukaan Flynn soitti useita puheluita kumpaankin suuntaan ja puhui venäläislähettilään kanssa muun muassa Venäjään kohdistetuista sanktioista.

Perjantaina amerikkalaismediassa kerrottiin myös, että Flynnin ja Venäjän suurlähettiläs Sergei Kisljakin kohutun tapaamisen taustalla olisi ollut Donald Trumpin neuvonantaja ja vävy Jared Kushner. Myös presidentin pojan Donald Trumpin Jr:n roolilla on spekuloitu.

