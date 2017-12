Donald Trumpilta raju ryöpytys: "FBI:n maine on riekaleina"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hämmentää jälleen twiiteillään. Trump kertoi Twitterissä sunnuntaina, ettei ei ole kehottanut liittovaltion poliisin FBI:n entistä johtajaa James Comeyta luopumaan entisen turvallisuusneuvonantajan Michael T. Flynnin tutkinnasta.

Lisäksi Trump syytti Comeyta FBI:n maineen pilaamisesta ja mainitsee muun muassa Hillary Clintoniin liittyneen tutkinnan.

–Comeyn vuosien jälkeen FBI:n maine on riekaleina, historian huonoin.

(Juttu jatkuu twiittien alla)

After years of Comey, with the phony and dishonest Clinton investigation (and more), running the FBI, its reputation is in Tatters - worst in History! But fear not, we will bring it back to greatness.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2017