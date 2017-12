Saudi-Arabia tuomitsee Trumpin ilmoituksen – YK:n turvallisuusneuvosto hätäkokoukseen

Lähi-idän mahtivaltio Saudi-Arabia tuomitsee Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päätöksen tunnustaa virallisesti Jerusalemin asema Israelin pääkaupunkina. Ilmoituksen pelätään estävän rauhanprosessin etenemisen ja kärjistävän tilannetta alueella.

Saudi-Arabian lausunnon mukaan Trumpin ilmoitus on ”perusteeton ja vastuuton”, BBC kertoo.

– USA:n ratkaisu edustaa merkittävää takapakkia yrityksissä edistää rauhanprosessia ja rikkoo amerikkalaisten historiallisen neutraalin suhtautumisen Jerusalemin asemaan, Saudi-Arabian kuningashuone kommentoi.

Trumpin ilmoitusta tukee luonnollisesti Israel, jonka pääministeri Benjamin Netanjahu kehui päivää historialliseksi. Sen sijaan laaja kansainvälinen yhteisö, muun muassa suuri joukko Yhdysvaltain arabiliittolaisia, on eri linjoilla USA:n uuden linjauksen kanssa. YK:n turvallisuusneuvoston 15:stä jäsenestä kahdeksan on vaatinut neuvostoa kokoontumaan jo loppuviikosta kiireelliseen istuntoon pohtimaan Trumpin ratkaisua. BBC:n mukaan perjantain hätäkokous on jo vahvistettukin.

Myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kuvaa tilannetta jännittyneeksi. Hänen mukaansa ainoa kyseeseen tuleva ratkaisu Israel-Palestiina-konfliktiin on niin sanottu kahden valtion malli.

Jerusalemin asema on yksi Israelin ja Palestiinan konfliktin kiemuraisimpia kysymyksiä, sillä molemmat osapuolet pitävät Jerusalemia pääkaupunkinaan. Israel hallitsee kaupungin länsiosaa, mutta palestiinalaiset haikailevat siitä oman valtionsa pääkaupunkia.

Trumpin siirto tarkoittaa paitsi suurta muutosta Yhdysvaltain Jerusalem-linjaukseen myös kansainvälistä esimerkkiä. Israelin valtaa Jerusalemiin ei ole aiemmin tunnustettu kansainvälisesti eikä mikään valtio ole pitänyt lähetystöään Jerusalemissa. Myös vuoden 1993 periaatesopimuksessa Jerusalemin asema jätettiin myöhempään harkintaan.

