Läpimurto brexit-neuvotteluissa – Britannia maksaa täyden jäsenmaksun 2019–2020

Euroopan unionin ja Ison-Britannian välisissä brexit-neuvotteluissa on saavutettu ”läpimurto”, joka mahdollistaa neuvottelujen etenemisen seuraavaan vaiheeseen. Asiasta kertoivat Britannian pääministeri Theresa May sekä Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker perjantaina.

Komission mukaan neuvotteluissa on saavutettu riittävä kompromissi kolmen keskeisen seikan osalta: EU-kansalaisten oikeuksista Britanniassa, Pohjois-Irlannin asemasta sekä Britannian eron taloudellisesta korvauksesta.

Sovun mukaan Britannia muun muassa osallistuu ja maksaa EU-budjetin mukaiset jäsenmaksunsa vuosina 2019–2020 täysimääräisinä, ”kuin se olisi pysynyt unionissa”.

– UK maksaa kaiken velkansa EU:lle, muotoilee europarlamentaarikko Siegfried Muresan Twitterissä.

1. Rights of EU citizens living in UK are secured. 2. UK will pay all its debt to EU. 3. Hard border between #Ireland and Northern Ireland avoided. All EU priorities fulfilled. #brexit

Yksi neuvotteluiden hankalimpia kohtia oli Irlannin ja Pohjois-Irlannin välisen rajan kohtalo brexitin jälkeen. Saavutettu sopu tarkoittaa sitä, että Irlannin rajalle ei synny niin sanottua kovaa rajaa rajatarkastuksineen.

Deal Confirmed! Ireland supports Brexit negotiations moving to Phase 2 now that we have secured assurances for all on the island of Ireland - fully protecting GFA, peace process, all-Island economy and ensuring that there can be NO HARD BORDER on the Island of Ireland post Brexit

