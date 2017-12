”Mister Brexit” ei ole tyytyväinen: ”Siirrytään nöyryytyksen seuraavaan vaiheeseen”

Britannian EU-erolla eli Brexitillä kampanjoinut Ukipin entinen puheenjohtaja Nigel Farage ei ole tyytyväinen Britannian pääministerin Theresa Mayn ja EU:n komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin ilmoitukseen brexit-neuvottelujen etenemisestä.

–Diili Brysselissä on hyvä uutinen Maylle, kun voimme nyt siirtyä eteenpäin nöyryytyksen seuraavaan vaiheeseen, Farage kirjoittaa Twitterissä.

Brittilehti Telegraphille Farage sanoo, että neuvottelutulosta ei voi hyväksyä, sillä EU-kansalaisten oikeuksien ylin tulkitsija Britanniassakin on Euroopan unionin tuomioistuin.

A deal in Brussels is good news for Mrs May as we can now move on to the next stage of humiliation.

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) December 8, 2017