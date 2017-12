4 suomalaismeppiä: Brexit saattaa hyvinkin peruuntua – Uusi kansanäänestys ratkaisee

Britannian ero Euroopan unionista voi vielä peruuntua, uskoo peräti neljä Suomen europarlamentaarikkoa Talouselämän mukaan. He uskovat, että Britannia jää EU:n jäseneksi, jos ensi vuonna neuvoteltava sopimus Britannian ja EU:n tulevista suhteista kaatuu uudessa kansanäänestyksessä.

Näin sanoivat mepit Heidi Hautala (vihr.), Liisa Jaakonsaari (sd.), Sirpa Pietikäinen (kok.) ja Henna Virkkunen (kok.) perjantaina lehdistötilaisuudessa. Paikalla olleista mepeistä vain Anneli Jäätteenmäki (kesk.) piti brexitiä varmana. Yhteensä suomalaismeppejä on 13. Hautala arvioi jo aiemmin Uudelle Suomelle uskovansa brexitin todella peruuntuvan.

Pietikäinen arveli leikillisesti, että todennäköisyydet asiassa ovat 50–60 ja uusi kansanäänestys EU:n ja Britannian tulevista suhteista ratkaisee asian. Jos kansa torjuu sopimuksen, Pietikäisen mukaan ”todennäköisesti mitään brexitiä ei tule”.

–Jos uuden kansanäänestyksen tulos on selvä, juna kääntyy taas toiseen suuntaan, säesti Jaakonsaari, joka arvioi, että Britanniassa joudutaan järjestämään taas ennenaikaiset parlamenttivaalit, koska nykyisessä hallituksessa istuvat konservatiivit ovat keskenään erimielisiä EU-kannastaan.

Vihreiden Hautala muistutti, että EU:n ja Britannian tuleva sopimus on ratifioitava kaikkien jäsenmaiden parlamenteissa ja voi olla, ettei esimerkiksi Puola hyväksy sopimusta. Britanniassa asuu noin miljoona Puolan kansalaista ja lähes kolme miljoonaa puolalaista on käynyt Britanniassa töissä maan EU-jäsenyyden aikana. Tämä on parantanut Puolan taloutta.

Britannian hallitukselta odotetaan ensi viikolla selvää kantaa tuleviin EU-suhteisiin eli siihen, millaista sopimusjärjestelyä se tavoittelee: vapaakauppasopimusta, tulliliittoa, vapaakauppa-aluetta, Euroopan talousalueen jäsenyyttä tai näiden yhdistelmiä.

–Britannia ei voi saada uudella sopimuksella parempia ehtoja kuin mitä sillä on EU:n sisällä, Virkkunen (kok.) sanoi.

EU:n komissio ja Britannian hallitus kertoivat aamulla läpimurrosta brexit-neuvotteluissa. Komission mukaan neuvotteluissa on saavutettu riittävä kompromissi kolmen keskeisen seikan osalta: EU-kansalaisten oikeuksista Britanniassa, Pohjois-Irlannin asemasta sekä Britannian eron taloudellisesta korvauksesta, jonka mukaan Britannia maksaa täyden jäsenmaksun vuosina 2019–2020.

Lähde: Talouselämä