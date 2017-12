New Yorkin poliisi: Hälytys räjähdyksestä Manhattanilla – metroja evakuoidaan

Yhdysvalloissa New Yorkissa on sattunut räjähdys bussiterminaalissa Manhattanilla lähellä Times Squarea. Poliisi vahvistaa, että yksi henkilö on otettu kiinni räjähdykseen liittyen. Hän on lievästi loukkaantunut.

Poliisilla ei toistaiseksi ole tietoa muista loukkaantuneista. Ihmisiä kehotetaan välttämään aluetta.

Poliisi ja pelastusviranomaiset saivat hälytyksen maananataina aamulla kello 7.19 keskellä aamuruuhkaa. Räjähdys sattui Port Authorityn bussiaseman läheisyydessä, missä kulkee päivittäin 230 000 ihmistä.

Poliisi on aloittanut metrolinjojen A, C ja E evakuoinnin. Paikalla on runsaasti pelastusajoneuvoja.

