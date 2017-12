Lehdet: Yksi otettu kiinni Manhattanin räjähdyksestä – pommiryhmä paikalla

Yksi henkilö on otettu kiinni Manhattanilla sattuneeseen räjähdykseen liittyen. Räjähdyksen aiheutti osittain räjähtänyt pommi. Asiasta kertoi ensimmäisenä New York Post mutta tieto on sittemmin vahvistettu myös NBC:lle.

Postin mukaan useita ihmisiä olisi loukkaantunut, mutta NBC:lle ei ole vahvistettu muita loukkaantuneita kuin lievästi haavoittunut kiinniotettu henkilö. Poliisi vahvistaa vain kiinniotetun loukkaantuneen.

New Yorkissa Port Authorityn bussiasemalla sattui räjähdys maanantaina noin kello 7.19 aamuruuhkan aikana. Asemalle vierailee päivittäin noin 230 000 ihmistä. Kolmea metrolinjaa ollaan parhaillaan evakuoimassa. Paikalla on useita hälytys- ja pelastusajoneuvoja. New York Postin mukaan myös poliisin pommiryhmä on paikalla.

