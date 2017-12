Tutkija radiossa: Alabaman tappio kova isku Trumpille – ”Midaan kosketus” jäi toteutumatta

Yhdysvalloissa republikaaninen puolue on kokenut historiallisen tappion Alabamassa, kun osavaltio valitsi uudeksi senaattoriksi demokraatti Doug Jonesin. Demokraatit eivät ole voittaneet senaattorin paikkaa Alabamassa 25 vuoteen.

Republikaanien vaalitappio on tappio myös presidentti Donald Trumpille, joka tuki konservatiiviehdokas Roy Moorea. Samalla republikaanienemmistö senaatissa eli Yhdysvaltain kaksikamarisen kongressin ylähuoneessa hupeni yhteen senaattoriin ja voimasuhteet ovat nyt 51–49.

–Trump on pitänyt itsestään kuvaa yllä, jossa hän on kuningas Midas ja koskiessaan mihin tahansa asiat muuttuvat kullaksi ja hän on suuri voittaja. Näinhän tässä ei käynyt, vaan hyvin republikaanien hallitsemassa osavaltiossa hän hävisi tukiessaan hyvin heikkoa ehdokasta, arvioi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola Ylen Ykkösaamussa.

–Tästä ei voi enteillä mitään hyvää, miten Trump pärjää Yhdysvaltain kongressissa ja saa siellä lakipaketteja lävitse, Aaltola jatkaa.

Vaalien aikana julkisuuteen tuli tietoja, että Moore olisi seksuaalisesti ahdistellut ja tapaillut alaikäisiä tyttöjä noin 40 vuotta sitten. 70-vuotias Moore on kiistänyt syytökset jyrkästi.

–Meidät on asetettu epäedulliseen ja uskottomaan valoon. Ymmärtäkää tämä, kun äänestys on näin lähellä, ettei se ole ohi.

Moore julisti vielä kun 99 prosenttia äänistä oli laskettu, ettei vaali ole ohi. Hän uskoo, että eron kaventuessa äänet lasketaan vielä uudelleen.