Intialaisten megatähtien Lapin-lomasta nousi poliittinen myrsky: ”Huomio Intian nuoriso”

Intialaisen megatähtipariskunnan Lapin-loma on joutunut keskelle poliittista myrskyä Intiassa.

Hindunationalistipuolueen poliitikot ovat syyttäneet krikettipelaaja Virat Kohlia ja hänen vaimoaan Anushka Sharmaa epäisänmaallisiksi, koska pariskunta päätti viettää kuherruskuukauden Lapissa Intian sijasta.

Hallituspuolue BJP:n jäsenen Rafiq Wanin mukaan pariskunnan olisi tullut lomailla Intian Kashmirissa, jossa on samantyyliset lumimaisemat kuin Suomen Lapissa.

–Ei sillä ole väliä, että he menivät naimisiin ulkomailla, se on heidän valintansa mutta kuherruskuukaudeksi kaunein paikka, "taivas maan päällä" on Kashmir, jossa heidän olisi tullut lomailla. Siten alueen turismi olisi myös saanut vauhtia, Wani sanoi Times Now -televisiokanavan mukaan.

Kashmir on kärsinyt turistipaosta, sillä alueella on aika ajoin aseellisia yhteenottoja. Alueesta on kiistelty Intian itsenäistymisestä asti eli vuodesta 1947.

Myös toinen BJP:n poliitikko Pannalal Shakya moitti julkisesti Kohleja, koska pariskunta ei kunnioittanut hindulaisia arvoja mennessään naimisiin Italiassa.

Tuhannet Kohlin fanit alkoivat trollaamaan poliitkkoja ja puolustamaan krikettisankarin päätöstä. Kongressipuolueen edustaja Randeep Surjewala puolestaan suomi BJP:n poliitikkoja Twitterissä ironisesti:

–Huomio Intian nuoriso. Ennen naimisiinmenoa, muistakaa kysyä BJP:ltä lupaa siihen, kenen kanssa haluatte mennä naimisiin, missä menette naimisiin ja millainen seremonia teillä on.

Soppa sai alkunsa kun Bollywood-tähti Sharma julkaisi Instagram-tilillään kuvan, jossa pariskunta muikistelee lumisen talvimaiseman edessä. Sharma oli kommentoinut kuvaa lyhyesti sanoilla "taivaassa, kirjaimellisesti".

Kuva sai lyhyessä ajassa yli kolme miljoona tykkäystä ja se nousi otsikoihin ympäri maailmaa.

Matkan oli megapariskunnalle järjestänyt suomalainen Luxury Action -matkailuyritys, joka kertoi Kauppalehdelle pariskunnan vierailun aiheuttaneen kyselyjen tulvan Intiasta.

Lähde: Kauppalehti