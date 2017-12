Jopa 20 000 dollarin jouluvalot: New Yorkissa uusi joulun ajan perinne

Jos kiinnostaa nähdä hulppeita jouluvaloja, niin sellaisia voi katsella New Yorkin Brooklyniin, jossa Dyker Heightsin kaupunginosan asukkaat järjestävät joka vuosi eeppisiin mittoihin kohoavan valospektaakkelin.

Kaupunginosa alkaa kirjaimellisesti säteillä kiitospäivän jälkeen, kun sadat tuhannet lamput syttyvät. Hämärän laskeutuessa upeat omakotitalot ja siistit puutarhat peittyvät valomereen, jota tullaan katsomaan sankoin joukoin läheltä ja kaukaa.

Talojen ja pihojen koristelu ja valaiseminen saivat alkunsa joskus 1980-luvulla. Vähitellen yhä useampi talo on lähtenyt mukaan koristeluun ja nyt jouluvalomeri on jo usean korttelin laajuinen. Aivan kaikki talot eivät mukana kilpavarustelussa, mutta vastapainoksi joukossa on valoluomuksia, joiden toteuttaminen on lähtenyt täydellisesti lapasesta.

Monissa taloissa valosysteemit ovat niin massiiviset ja monimutkaiset , että suuri osa asukkaista käyttää koristeluun ulkopuolisia ammattilaisia. Tämä tietenkin maksaa jopa tuhansia dollareja. Kalleimpien luomusten hinnaksi arvellaan jopa 20 000 dollaria.

Dyker Heightsin valoista on hyvää vauhtia tulossa newyorkilainen joulun ajan traditio Rockefeller Centerin joukuusen ja Macy’s-tavaratalon koristeltujen näyteikkunoiden rinnalle. Joka vuosi alueelle tungeksii yhä enemmän turistibusseja ja sinne järjestetään ohjattuja kävelyretkiä, mutta perille pääsee mainiosti myös julkisilla kulkuneuvoilla. Mikään ei estä omatoimimatkaajaa kävelemässä pitkin katuja. Sen sijaan autoliikenne on suljettu muutamista kortteleista.

Dyker Heihgtsin valoshow jatkuu vielä yli uudenvuoden, joten jos välipäivinä on asiaa New Yorkin suuntaan, niin kannattaa poiketa katsomaan alueen asukkaiden näkemystä asianmukaisesta joulukoristelusta. Siinä kisassa säkkikangastontut ja olkipukit on raakattu armotta ulos.

Näyttävimmät valot löytyvät Dyker Heightsistä 82. ja 85. Streetien sekä 10. ja 13. Avenueiden rajaamalta alueelta. Sinne kannattaa mennä illalla noin kello 17–22 välisenä aikana. Yöksi monet asukkaat sammuttavat juhlavalaistuksen.

Lähde: Kauppalehti