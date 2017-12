”Vladimir Putin todisti pelkäävänsä Aleksei Navalnyita”

Ajatushautomo Atlantic Councilin kokenut Itä-Euroopan asiantuntija, Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin kuulunut Anders Åslund arvioi, että Aleksei Navalnyin presidenttiehdokkuuden evääminen on merkki siitä, että hän olisi ollut vakavasti otettava vastaehdokas istuvalle presidentille Vladimir Putinille.

Venäjän keskusvaalilautakunta ilmoitti maanantaina, ettei Navalvyi voi asettua ehdolle ensi maaliskuussa pidettävissä vaaleissa aiemman rikostuomionsa takia. Navalnyi itse sanoo, että hänen kavalluksesta saamansa viiden vuoden ehdollinen vankeustuomio oli poliittinen.

–Epäämällä Navalnyilta hänen laillisen oikeutensa asettua ehdolle, Vladimir Putin todisti pelkäävänsä Navanyita, Åslund kommentoi Twitterissä.

1. By denying @navalny his legal right to be a presidential candidate, Putin has proven that he is afraid of Navalny.

Navalnyi kehotti maanantaina venäläisiä boikotoimaan presidentinvaaleja.

–Boikottia vaatimalla Navalnyi pyrkii viemään Putinin valinnalta sen laillisuuden, jos vain muutamat ihmiset äänestävät, Åslund sanoo.

Åslundin mukaan Putinin olisi sallittava vapaa keskustelu vaalien alla, jos hän haluaa saada venäläisten enemmistön vaaliuurnille.

3. In order to mobilize many voters, Putin would have to ease his repression & allow a freer debate, which will undermine his authoritarian rule.