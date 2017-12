YK jyräsi Trumpin päätöksen – USA ilmoitti YK-budjetin leikkauksesta

Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley on ilmoittanut 285 miljoonan dollarin leikkauksesta YK:n budjettiin, CNN kertoo. USA ja YK ovat olleet törmäyskurssilla etenkin sen jälkeen, kun järjestön yleiskokous tuomitsi Yhdysvaltain päätöksen tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi.

Yleiskokouksen viime viikon äänestyksessä kaikkiaan 128 maata kannatti päätöslauselmaa, jolla vastustettiin Trumpin Jerusalem-ilmoitusta. Yhdysvaltain lisäksi vain kahdeksan maata vastusti päätöslauselmaa.

Haley ilmoitti YK:n budjetin leikkauksesta jo sunnuntaina jouluaattona, mutta se on jäänyt vähälle huomiolle. CNN uutisoi asiasta tiistaina. Kanavan mukaan nyt ilmoitettu budjettivähennys on 85 miljoonaa dollaria suurempi kuin YK oli aiemmin ilmoittanut.

Leikkaus koskee vuosien 2018–2019 budjettia, jota supistetaan vuosiin 2016–2017 nähden.

– Emme enää anna käyttää hyväksi Amerikan kansan anteliaisuutta, Haley sanoi.

Haleyn tiedotteessa ei tarkenneta, miten budjettileikkaus vaikuttaa USA:n maksuihin. Yhdysvallat on YK:n suurin rahoittaja. YK:n kaksivuotinen kokonaisbudjetti on noin 5,5 miljardia dollaria.

Nimeämätön yhdysvaltalaisviranomainen kertoo CNN:lle, että leikkaus kohdistuu muun muassa rauhanturvatoimintoihin sekä hallintoon. Myös Darfurin ja Haitin kriisirahoitusta tarkastellaan. YK on vähentänyt aiemmin rauhanturvaajan rooliaan Darfurissa, CNN kertoo, mikä on aiheuttanut huolta.

YK:n yleiskokouksen äänestyspäätös Jerusalemista ei ole sitova. Sitä ennen USA oli käyttänyt veto-oikeutta YK:n turvallisuusneuvostossa, jonka muut jäsenet vastustivat USA:n Jerusalem-aloitetta. Trumpin YK-lähettiläs Haley uhkasi ennen yleiskokouksen äänestystä ottaa ylös niiden maiden nimet, jotka äänestävät USA:ta vastaan.

Trump lupasi vaalikampanjassaan keventää USA:n sitoumuksia maailmalla.

Suomen YK-liitto kertoo sivuillaan, että Yhdysvallat on YK:n perusbudjetin suurin rahoittaja. Vuonna 2017 tämä tarkoitti noin 611 miljoonan dollarin maksua. USA maksaa 22 prosentin maksimiosuutta järjestön perusbudjetista, mikä ”on suhteessa siihen, että Yhdysvaltojen bruttokansantulo on noin 23 prosenttia koko maailman bruttokansantulosta”. Lisäksi USA on rahoittanut YK:n rauhanturvaoperaatioita reilulla kahdella miljardilla dollarilla vuodessa, jolloin sen määrätyt YK-maksut ovat kokonaisuudessaan lähes kolme miljardia dollaria vuodessa. Näiden lisäksi Yhdysvallat on myös YK:n jäsenjärjestöjen merkittävä vapaaehtoisrahoittaja.

Päivitys: otsikon ilmaus "Trumpin aloite" muutettu Trumpin päätökseksi, koska kyse ei ollut YK:lle tehdystä aloitteesta vaan Yhdysvaltain omasta päätöksestä.