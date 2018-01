Trumpin lakimies haluaa pysäyttää paljastuskirjan julkaisun – Uhkaa oikeustoimilla

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin lakimies pyrkii estämään Trumpin vaalikampanjasta ja Valkoisen talon kiemuroista kertovan kirjan julkaisun. Asiasta kertoo muun muassa The Washington Post.

Journalisti Michael Wolffin uutuuskirja ei anna Trumpista mairittelevaa kuvaa. Hänen mukaansa Trumpista tuli presidentti vastoin hänen kampanjansa ja hänen itsensä odotuksia. Kirja Fire and Fury: Inside the Trump White House - kirja (suom. Tulta ja raivoa: Trumpin Valkoisessa talossa) esiteltiin julkisuudessa viime yönä Suomen aikaa.

Trumpia edustava lakimies toimitti kirjan julkaisijalle kirjeen, jossa uhataan oikeustoimilla ja vaaditaan pysäyttämään kirjan julkaisu sekä lopettamaan kaiken siihen liittyvän materiaalin julkaisu. Lisäksi Trumpin edustajat haluavat kirjan käsikirjoituksesta kopion omia tutkimuksiaan varten.

Wolff on tehnyt kirjaansa varten yli 200 haastattelua Trumpin lähipiiriläisistä. Haastattelut paljastavat kuvan miehestä, joka ei koskaan edes halunnut presidentiksi, mutta muuntui hetkessä henkilöksi, joka koki ansainneensa sen. New York Magazine on julkaissut Wolffin laatiman laajan artikkelin, joka perustuu kirjan tietoihin.

Miehestä, jonka kampaus on vitsi tämän omalle tyttärellekin, Ivanka Trumpille. Presidenttiehdokkaasta, jonka lähipiiri oli niin taitamaton, että hänen silloinen lähin neuvonantajansakin, sittemmin potkut saanut Steve Bannon kuvaili tapaamista venäläisten kanssa ”maanpetokseksi”.

Yhdysvalloissa tutkitaan vaalikampanjan aikaista tapaamista venäläisen naisen kanssa, joka oli ottanut yhteyttä ja tarjonnut vahingollista tietoa demokraattien presidenttiehdokkaasta Hillary Clintonista. Nainen otti yhteyttä Trumpin poikaan Donald Trump junioriin, joka oli mukana vaalitiimissä. Tapaaminen järjestettiin, ja siellä oli mukana kolme Trumpin lähintä neuvonantajaa, mukaan lukien hänen vävynsä, Ivanka Trumpin mies Jared Kushner.

–Heillä ei ollut mukanaan lakimiehiä. Vaikka olisikin sitä mieltä, että tämä ei ollut maanpetos, tai epäisänmaallista, tai vain p**kaa, ja minä olen sattumalta sitä mieltä, että se oli kaikkia noita, heidän olisi pitänyt soittaa välittömästi FBI:lle, Bannon kertoi kirjaa kirjoittaneelle Wolffille.

Steve Bannon tunnetaan äärioikeistolaisen Breitbart-sivuston kustantajana. Bannonin asema Trumpin lähipiirissä tuli sittemmin niin tukalaksi, että tämä erotettiin. Entisestä liittolaisesta on sen jälkeen tullut yksi Trumpin äänekkäistä arvostelijoista.

Valkoinen talo julkaisikin tuoreeltaan tiedotteen, jossa se leimasi Bannonin puheet kirjassa älyttömiksi. Trumpin lakimiehet lähestyivät myös Bannonia ja syyttivät tämän rikkoneen aiemman työsopimuksensa salassapitosopimusta.

–Steve Bannonilla ei ole mitään tekemistä minun tai presidenttiyteni kanssa. Kun hän sai potkut, hän ei menettänyt ainoastaan työtään, hän menetti myös järkensä, Trumpin tiedotteessa todetaan.

–Nyt kun hän on omillaan, Steve on joutunut oppimaan, että voittaminen ei ole niin helppoa kuin miltä minä olen saanut sen näyttämään. Meidän historialliseen voittoomme hänellä on hyvin pieni osuus, voitto oli maamme unohdettujen miesten ja naisten ansiota, Trump vakuutti.

Kirja ei anna järin maireaa kuvaa Trumpin kampanjasta. Kirjan haastattelujen mukaan kukaan ei tuntunut uskovan vaalivoittoon, ei edes Trump itse. Kun Bannon oli arvioinut kesken vaalikampanjan Kushnerille, että voittoon tarvittaisiin Trumpilta 50 miljoonaa dollaria lisärahoitusta, Kushner totesi, ettei Trump sellaisia summia laittaisi. Lopulta Trump antoi kampanjalle 10 miljoonan dollarin lainan.

Wolffin mukaan vaalikampanjan tavoitteena on ollut pikemminkin Trumpin ja hänen lähipiirinsä kuuluisuuden kasvattaminen.

–Minusta voi tulla maailman kuuluisin ihminen, Trumpin kerrotaan sanoneen neuvonantajalleen.

Trump itse ylläpiti huhua hänen omasta tv-kanavastaan ja hänen pitkäaikainen ystävänsä, Fox-kanavan entinen johtaja Roger Ailes toisteli, että televisiouraa mielivän olisi ensin pyrittävä presidentiksi.

–Tämä [kampanja] on suurempi kuin koskaan kuvittelin. En ajattele häviämistä, koska tämä ei ole häviämistä. Me olemme todella voittaneet, Trump kuvaili kampanjaansa Ailesille.

Kampanjan voitontahdosta kertoo myös se, kuinka Trumpin entinen neuvonantaja, kampanjatilaisuudet avannut Michael Flynn suhtautui varoituksiin, joita hän sai, kun hän otti venäläisiltä puhujapalkkiona 45 000 dollaria.

–No se on ongelma vasta, jos voitamme, Flynn totesi.

Sittemmin Flynn on saanut syytteen valehdeltuaan FBI:lle yhteyksistään venäläisiin.

Trumpin voitto oli hänen puolisolleen Melanialle järkytys. Wolff kertoo New York Magazinessa julkaistussa laajassa artikkelissa, kuinka Melania oli puhjennut kyyneliin, kun vaalivoitto alkoi näyttää ilmeiseltä. Vaalituloksen tultua ilmi Trump kuitenkin koki ansainneensa tulla valituksi maan presidentiksi.

Lähde: Talouselämä