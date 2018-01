Kohukirjan kirjoittaja: ”Donald Trumpilla on vähemmän uskottavuutta, kuin kenelläkään, joka on kävellyt maan päällä”

Presidentti Donald Trumpia käsittelevä kohukirja tuli perjantaina jakeluun Yhdysvalloissa ja osoittautui heti myyntimenestykseksi. Michael Wolffin kirjoittama Fire and Fury: Inside The Trump White House nousi välittömästi Amazonin best-seller-listan ykköseksi ja kirjan kerrotaan loppuneen aamulla useissa kivijalkakirjakaupoissa.

Samalla kun amerikkalaiset ahmivat kirjan paljastuksia, sanasota jatkuu korkealla poliittisella tasolla. Trump on jatkanut tviiteissään kirjan sisältämien väittämien leimaamista valheiksi ja väärinymmärryksiksi. Varhain perjantaina aamulla Suomen aikaan Trump kirjoitti lisäksi, että hän ei ole koskaan puhunut Wolffin kanssa kirjaa varten.

Wolff vastasi tähän perjantaina esiintyessään NBC:n Today -ohjelmassa, että hän on vuorenvarmasti puhunut presidentin kanssa.

–Tajusiko hän oliko kyseessä haastattelu vai ei, en tiedä. Mutta aivan varmasti se ei ollut ’off the record’.

Wolff arvioi myös, että presidentti on pyrkinyt osoittamaan, että kirjan päähenkilö olisi presidentin entinen päästrategi Steven Bannon, joka pillastutti Trumpin sanoessaan kirjassa, että hänen poikansa järjestämä tapaaminen venäläisten kanssa olisi ollut maanpetoksellista.

–Antakaa minun sanoa hyvin suoraan: tämä kirja ei ole Steve Bannonista. Tämä on kirja Donald Trumpista, Wolff sanoi.

NBC:n haastattelussa Wolff ei peräänny piiruakaan kirjansa väitteistä, jotka hän on koostanut haastateltuaan noin 200 henkilöä.

–Kaikilla haastateltavilla oli yksi yhteinen kuvaus. He kaikki sanoivat, että hän (Trump) on kuin lapsi. 100 prosenttia ihmisistä hänen ympärillään kyseenalaistavat hänen älykkyytensä ja sopivuutensa virkaan, Wolff latasi haastattelussa.

Trump ja ja hänen hallintonsa yrittivät tuloksetta estää kirjan julkaisemisen oikeusteitse. Valkoinen Talo on väittänyt kirjan olevan täynnä valheita ja Wolffin tekstin vailla uskottavuutta.

–Minun uskottavuuteni on kyseenalaistanut mies, jolla on ehkä vähemmän uskottavuutta, kuin kenelläkään, joka on kävellyt maan päällä, Wolff iski takaisin.

Lähde: Kauppalehti

Lue myös: Trumpin lakimies haluaa pysäyttää paljastuskirjan julkaisun – Uhkaa oikeustoimilla