YK järkyttyi Donald Trumpin ”rasismista” – Trump kiistää sanavalinnan mutta myöntää kovan kielenkäytön

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin väitetyt Haiti-kommentit ovat perjantaina hämmentäneet ja järkyttäneet maailmalla. YK kuvaa Trumpin puheita rasismiksi.

– Miksi me otamme vastaan ihmisiä kaikista näistä persläpimaista [engl. shithole], Trumpin kerrotaan sanoen viitaten Haitiin, El Salvadoriin ja Afrikkaan.

Valkoinen talo ei vaivautunut kiistämään kommentin aitoutta ennen kuin Trump itse twiittasi asiasta perjantaina iltapäivällä. Hän kertoo käyttäneensä kovaa kieltä tapaamisessa, josta kohussa on kyse, mutta kiistää käyttäneensä Washington Post -lehden mainitsemaa nimenomaista sanaa.

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018