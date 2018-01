Donald Trumpia syytetään budjettisotkusta: ”Hyvää vuosipäivää, herra presidentti”

Yhdysvaltain liittovaltion hallinto on suljettu, koska senaatti ei päässyt sopuun budjetista.

BBC:n mukaan sopu tyssäsi ennen muuta kiistaan Daca-siirtolaisuusohjelmasta. Ohjelma on sallinut satojen tuhansien laittomasti maahan tulleiden lasten opiskella ja työskennellä Yhdysvalloissa. Presidentti Donald Trumpin hallinto haluaa kuitenkin lakkauttaa ohjelman.

Valkoinen talo syyttää budjettisovun kaatumisesta demokraatteja.

–Demokraatit laittavat politiikan kansallisen turvallisuuden edelle, lausunnossa sanotaan BBC:n mukaan.

Demokraattisenaattori Chuck Schumer puolestaan syyttää Donald Trumpia kompromissiratkaisujen hylkäämisestä.

Myös ajatushautomo Atlantic Councilin tutkija, ekonomisti Anders Åslund syyttää sotkusta suoraan Trumpia.

–USA:n hallinto on sulkeutunut, mikä todistaa, ettei Trump kykene hoitamaan presidenttiyttä. Hyvää vuosipäivää, herra presidentti, hän tviittaa.

US government has closed down, proving that Trump can't manage the presidency. Happy anniversary, president! Hope not to experience one more!