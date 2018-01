Euroaluetta uhkaa uusi ravistus: ”Myrkyllinen yhdistelmä, jonka seuraukset kantautuvat Suomeen asti”

Nordean päästrategi Jan von Gerich pitää pahimpia Italian maaliskuisiin parlamenttivaaleihin liittyviä pelkoja liioiteltuina, mutta varoittaa kuitenkin tilanteen vaikutuksesta koko euroalueeseen.

–Italian vaaleja kannattaa seurata tarkkaan myös Italian ulkopuolella. Julkisen talouden tervehdyttämistoimien puute, korkea julkinen velka, heikko talouskasvu ja toimintakyvytön hallitus ovat myrkyllinen yhdistelmä, jonka seuraukset kantautuvat myös Italian rajojen ulkopuolelle, aina Suomeen asti, hän kirjoittaa blogissaan.

Italian euroeroa ei enää pidetä markkinoilla todennäköisenä lähinnä siksi, että voimakkaimmin saapasmaan eurojäsenyyttä vastustanut populistinen Viiden tähden liike on vaalien alla selvästi loiventanut kantojaan. Puolueen pääministeriehdokas Luigi Di Maio totesi hiljattain suoraan, ettei Italian kannata lähteä eurosta.

”Mies, joka pelastaa Italian populismilta”

Keskustaoikeistolaista Forza Italia –puoluetta johtava entinen pääministeri Silvio Berlusconi julisti viimeksi lauantaina Il Sole 24 Oren haastattelussa puolustavansa eurooppalaisia arvoja. Berlusconin johtama Forza Italia on lähdössä vaaleihin samassa liittoutumassa voimakkaan eurokriittisen Lega Nord –puolueen kanssa ja liittoutumaa pidetään todennäköisenä vaalivoittajana. Euronews luonnehtikin aikaisemmin tällä viikolla Brysselissä vieraillutta Berlusconia ”mieheksi, joka pelastaa Italian populismilta”.

Financial Timesin (FT) haastattelemien politiikan tutkijoiden mukaan juuri Berlusconi sai Lega Nordin poistamaan Italian euroeron vaaliohjelmastaan. Lega Nordin puheenjohtaja Matteo Salvini korostaa silti edelleen puolueensa eurokriittisyyttä. Perjantaina hän sai osakseen runsaasti kielteistä julkisuutta kehumalla fasistihallinnon aikaansaannoksia.

–Salvini on kävelevä katastrofi eikä kovin kuuliainen Forza Italian linjoille. Hänen ja Berlusconin välillä on kova kilpailu, Economist Intelligence Unitin Italia-analyytikko Peter Ceretti sanoo.

Roomalaisen John Cabot –yliopiston rehtori Franco Pavoncello kuitenkin muistuttaa, että Berlusconilla on kokemusta aikaisemmista liittoutumista Lega Nordin kanssa.

–Lega Nord on aina ollut siunaus ja kirous Berlusconille. Hänellä on runsaasti kokemusta näiden ihmisten käsittelemisestä.

Yksikään hallitus ei ole kestänyt koko kautta

Financial Times arvioi juuri Berlusconin olevan se, joka lähtee johtamaan hallitusneuvotteluja vaalien jälkeen. Näin siitä huolimatta, ettei hän itse voi asettua ehdolla eikä toimia julkisessa virassa veropetostuomionsa takia. Berlusconi on kuitenkin hakenut muutosta tähän Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta, jossa asian käsittely on vielä kesken.

Forza Italian kannatus on vain 15 prosentin lukemissa, joten Berlusconi tarvitsee liittolaisia. Jan von Gerichin mukaan suurin riski juuri nyt onkin se, ettei Italiaan saada toimintakykyistä hallitusta vaalien jälkeen.

– Italian eurojäsenyys ei siis ole uhattuna vaalien seurauksena. Sitä vastoin toimintakykyisen hallituksen muodostaminen tulee jälleen kerran olemaan työn ja tuskan takana. Yksikään italialainen hallitus nykymuotoisen Italian historiassa ei ole kestänyt koko 5-vuotista parlamenttikautta, ja keskimääräisen hallituksen elinikä on ollut alle vuoden, hän muistuttaa.

Financial Times uskoo, että Berlusconin Forza Italia saattaa päätyä lopulta hallitukseen yhdessä nykyisen pääministeripuolueen, keskustavasemmistolaisen PD:n kanssa. PD:n mahdollisuuksia ei pidetä vaaleissa kovin suurina puolueen sisäisten erimielisyyksien vuoksi.

Istuva pääministeri Paolo Gentiloni on onnistunut pitämään Italian talouden loivassa kasvussa eikä Italian julkinen alijäämä ole päässyt paisumaan hallitsemattomasti.

–Hän saattaa jatkaa pääministerinä Berlusconin tukemana. Tämä saattaisi olla vähiten huono vaihtoehto kaikille, FT arvioi.

Berlusconi on nimennyt pääministeriehdokkaaksi Euroopan parlamentin puhemiehen Antonio Tajanin siinä tapauksessa, ettei itse voi asettua ehdolle.

”Laajempi Euroopan yhdentyminen palaa agendalle”

Italian vaalien uskotaan olevan osa suurempaa muutosta, joka Euroopan unionissa on käynnissä.

–Uskomme, että laajempi Euroopan yhdentyminen palaa agendalle jossain vaiheessa vuoden 2018 aikana, varainhoitotalo Aberdeen Standard Investmentsin politiikan analyytikko Stephanie Kelly arvioi hiljattain katsauksessaan.

Yhtenä merkkinä tästä on pidetty sitä, että Saksan sosialidemokraatit viikko sitten ilmoittivat osallistuvansa hallitusneuvotteluihin. Neuvottelut liittokansleri Angela Merkelin johtaman kristillisdemokraattien puolueen kanssa perustuvat yhteiseen paperiin, jonka kärjessä on vahva sitoutuminen EU:n uudistamiseen.

Kansanedustaja Timo Harakka (sd.) on kuvaillut tilannetta Euroopan pelimerkkien uuteen järjestykseen panemiseksi. Harakan mukaan Suomen EU-politiikkaan kohdistuukin keväällä useita kysymyksiä.

– Seuraako Suomi Saksaa myös uudelle tielle euroalueen yhteistyön syventämisessä? Mitä se tarkoittaisi hallituksen sisäisille suhteille? Miten toisaalta ei-linjan jatkaminen vaikuttaisi europuolue kokoomuksen uskottavuuteen? Entä onko Suomen SDP:n linja sama kuin Saksan sosialidemokraattien, hän kysyy luettelee Aamulehdessä.

Italian parlamenttivaalit pidetään 4. maaliskuuta. Saksassa hallitusratkaisu alistetaan vielä sosialidemokraattien jäsenäänestykselle.