Trump linjasi kiristyksiä maahanmuuttoon ja lisärahaa ydinaseisiin: Puhetta seurasi 47 miljoonaa amerikkalaista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti varhain keskiviikkona aamuyöllä Suomen aikaan tärkeän State of the Union -linjapuheensa Washingtonissa. Presidentti kehui taloutta ja vetosi yhtenäisyyden puolesta, rahaa hän haluaa infrastruktuuriin ja ydinaseisiin, kertoo Kauppalehti.

Puheen alkuosa keskittyi pitkälti talouden teemoihin. Trumpin mukaan hänen hallintokaudellaan on syntynyt 2,4 miljoonaa uutta työpaikkaa ja palkat ovat lähteneet nousemaan vuosien jälkeen. Hän kävi läpi työttömyyden laskun, kuluttajaluottamuksen ja osakemarkkinoiden vahvan nousun.

Trumpin tärkein lainsäädännöllinen voitto eli verouudistus sai luonnollisesti paljon huomiota.

–Kuten 11 kuukautta sitten lupasin, olemme toteuttaneet suurimmat veronalennukset USA:n historiassa. Yritysveron alennuksen takia pienet yritykset palkkaavat nyt lisää väkeä ja maksavat korkeampia palkkoja. Lähes kolme miljoonaa työntekijää on jo saanut bonuksia, Trump sanoi.

Hänen mukaansa koskaan aikaisemmin ei ole ollut parempaa aikaa tavoitella amerikkalaista unelmaa.

–Olemme myös kääntäneet sivua epäreilujen kauppasopimusten kanssa. Taloudellisen antautumisen vuodet ovat nyt ohi. Kauppa tulee tästä lähtien olemaan reilua.

Trump väitti niin ikään, että hänen hallintonsa on purkanut enemmän sääntelyä, kuin mikään muu aikaisempi hallinto Yhdysvaltain historiassa ja mainitsi esimerkkinä energian. Trump sanoi myös, että hänen tärkeä prioriteettinsa on laskea reseptilääkkeiden hintaa. Tämä lausunto näkynee torstaina lääkeyhtiöiden osakekursseissa.

Siirtolaisuudesta puhuessaan Trump toisti vanhoja teemojaan, mutta esitti lisäksi suhteellisen konkreettisen suunnitelman siirtolaisuusuudistuksesta, johon kuuluu yhä muurin rakentaminen etelärajalle, mutta maksajaa ei edelleenkään mainittu. Trump jätti auki myös niin sanottujen dreamereiden, eli lapsena Yhdysvaltoihin saapuneiden paperittomien siirtolaisten kohtalon. Hän aikoo lopettaa viisumein myöntämisen Green card -arvonnoissa ja vaatii maahanmuuton muuttamista työ- ja koulutusperäiseksi. Trump haluaa myös estää maahantulon perheen yhdistämisten avulla ja sai tästä buuauksia.

Ulkopolitiikka jäi puheessa pienempään osaan. Trump puhui kylmästi terrorismista, Iranista ja Pohjois-Koreasta ja sanoi Yhdysvaltain kohtaavan jatkossa entistä kovempia haastajia mainiten Venäjän ja Kiinan. Washingtonissa vireillä oleva Venäjä-tutkinta ei noussut puheessa esille sanallakaan.

Trump kuulutti kongressia järjestämään asevoimille lisää rahaa ja vaati Yhdysvaltain ydinaseistuksen modernisointia ja uudelleenrakentamista. Hän sanoi, ettei vielä olla siinä pisteessä, maailman valtiot päättäisivät poistaa ydinaseet.

State of the Union on Yhdysvaltain presidentin tärkein vuosittainen maan kongressille ja kansalaisille suunnattu puhe. Siinä presidentti selvittää kansakunnan tilaa sekä arvioi virkakautensa saavutuksia ja tulevia toimenpiteitä. Puheen taustalla on perustuslain vaatimus, jonka mukaan presidentin pitää säännöllisin väliajoin selvittää kongressille, missä jamassa maa makaa.

Vuosi sitten Trumpin puhetta seurasi yli 47 miljoonaa katsojaa. Barack Obaman ensimmäinen puhe veti televisioiden ääreen yli 52 miljoonaa katsojaa. Ensimmäisen State of the Union puheen piti George Washingtontammikuussa 1790.

Lähde: Kauppalehti