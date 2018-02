Kim Jong-unin siskon esittämään kutsua pidetään poikkeuksellisen tärkeänä: ”Nerokas liike”

Kansainvälisen politiikan tutkijat pitävät Pohjois-Korean vierailukutsua Etelä-Korean presidentille Moon Jae-inille merkkinä siitä, että Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on valmis neuvotteluihin.

Merkittävänä pidetään myös sitä, että kutsun välitti olympialaisten takia Etelä-Koreassa vieraileva Kim Jong-unin sisko Kim Yo-jong.

Kim Yo-yong on Kimin diktaattoriperheen ensimmäinen edustaja, joka on vieraillut Etelä-Koreassa sitten 1940-luvun. Kim Yo-yong on diktaattoriveljensä tavoin opiskellut Sveitsissä. Hänen uskotaan olevan Pohjois-Koreassa merkittävässä poliittisessa asemassa.

–Se oli nerokas diplomaattinen liike. Jos Moon hyväksyy kutsun, hän ärsyttää Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia. Jos hän taas kieltäytyy, sekä Etelä-Korea että Yhdysvallat käyttäytyvät maailman silmissä vihamielisesti, Soulin yliopiston historian tutkija Andrei Lankov kommentoi uutistoimisto Bloombergille.

Lankovin mukaan sekä kutsu että Pohjois-Korean osallistuminen olympialaisiin kertovat sen olevan valmis neuvottelemaan.

Etelä-Korea on vastannut kutsuun varovaisesti toteamalla, että vierailu edellyttää molemmilta mailta suotuisten olosuhteiden luomista.

–Se oli poliittisesti turvallinen vastaus, joka tarkoittaa ”kyllä”, mutta kertoo, että Etelä-Korea ottaa myös Washingtonin kannan huomioon, Korean niemimaan Future Forum –ajatushautomon vieraileva tutkija Duyeon Kim kuvailee Financial Timesille (FT).

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence ehti jo lauantaina vakuuttaa, että Yhdysvallat ja sen liittolaisvaltiot pysyvät horjumatta Pohjois-Korean pakotteiden takana.

– Yhdysvallat, Etelä-Korea ja Japani ovat täysin yksimielisiä siitä, että Pohjois-Korean taloudellinen ja diplomaattinen eristäminen jatkuu, kunnes maa lopettaa ydinohjelmansa sekä ballististen ohjusten ohjelmansa, Pence sanoi BBC:n mukaan.

Professori Robert Kelly arvioi, että ratkaisevassa asemassa tulee olemaan Donald Trumpin näkemys.

–Trump on huikentelevainen. Jos Etelä-Korea esittää asian siinä valossa, että kaikki tapahtuu hänen vuokseen, hän hyväksyy tapaamisen, Kelly sanoo FT:lle.

Jos vierailu toteutuu, se olisi ensimmäinen Koreoiden johtajien tapaaminen vuoden 2007 jälkeen.