17 kuoli kouluammuskelussa Floridassa – Epäilty 19-vuotias oli erotettu

Yhdysvalloissa Floridassa 17 ihmistä on saanut surmansa lukiossa tehdyssä kouluammuskelussa. Menehtyneiden joukossa on sekä lapsia että aikuisia, kertovat muun muassa CNN ja Fox News.

Kuolleista 12 sai surmansa koululla, kaksi sen ulkopuolella ja yksi kadulla. Sairaalassa vammoihinsa on menehtynyt kaksi ammuskelun uhria. Lisäksi 15 ihmistä on viety sairaalahoitoon.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo Twitterissä olleensa yhteydessä Floridan kuvernööriin Rick Scottiin. Trump painottaa, ettei lasten, opettajien tai muidenkaan tulisi tuntea oloaan turvattomaksi amerikkalaisessa koulussa.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2018