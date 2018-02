USA julkisti syytekirjelmän – Donald Trump: ”Ei salaliittoa!”

Erikoissyyttäjä Robert Muellerin toimisto ja liittovaltion tuomioistuin julkistivat perjantaina syytekirjelmän, jossa 13 venäjän kansalaista ja kolmea venäläistä yhteisöä syytetään sekaantumisesta Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin.

Syytteen mukaan venäläinen Internet Research Agency -niminen organisaatio harjoitti informaatiosodankäyntiä USA:ta vastaan käyttämällä tekaistuja amerikkalaisia henkilöllisyyksiä ja sosiaalista mediaa. Venäläisiä syytetään muun muassa ruohonjuuritason poliittisesta toiminnan nostattamisesta väärien henkilöllisyyksien avulla.

Yhdysvaltain poliittiseen järjestelmään vaikuttaminen käynnistyi jo vuonna 2014. Kirjelmän mukaan syytettyjen toimet edistivät Donald Trumpin kampanjaa ja haittasivat vastaavasti Hillary Clintonin kampanjaa.

Esivaalivaiheessa syytetyt toimivat Trumpin republikaanisia kilpailijoita, kuten Ted Cruzia ja Marco Rubiota vastaan. Demokraattien esivaaleissa venäläiset pyrkivät edistämään Bernie Sandersin kampanjaa.

Venäläisiä toimijoita syytetään muun muassa salaliitosta Yhdysvaltoja vastaan sekä identiteettivarkauksista.

Syytteessä ei oteta kantaa siihen oliko venäläisten toiminta vaikuttanut presidentinvaalien lopputulokseen. Siinä ei myöskään väitetä, että amerikkalaiset olisivat osallistuneet salaliittoon.

Presidentti Donald Trump reagoi syytekirjelmään tviittaamalla. Hän toteaa, että venäläisten toiminta oli käynnistynyt jo vuonna 2014, eli paljon ennen kuin hän oli ilmoittanut tavoittelevansa presidenttiehdokkuutta ja että sekaantumisella ei ollut mitään vaikutusta vaalien tulokseen. ”Trumpin kampanja ei tehnyt mitään väärää - ei salaliittoa!”, hän kirjoitti.

