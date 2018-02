Euroministerit koolla: Kreikka taas listalla – miten tukipaketeista päästään eroon?

Kreikan taloustilanne nousee jälleen euromaiden valtiovarainministerien asialistan kärkeen, kun ministerit tapaavat tänään maanantaina Brysselissä. Kreikan ohella keskusteluihin nousee muun muassa talous- ja rahaliiton syventämisestä.

Suomea kokouksessa edustaa valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Kreikan nykyinen, kolmas tukipakettiohjelma päättyy tämän vuoden elokuussa. Talous- ja raha-asioiden komissaari Pierre Moscovici on aiemmin myös ilmoittanut, että nykyinen ohjelma jää viimeiseksi.

–Uutta ohjelmaa ei tule, mitään neljättä tukipakettia tai mitään muutakaan ei tule, Moscovici totesi hiljattain.

Ministerit pyrkivätkin ratkomaan, miten Kreikka pääsee tavallisille lainamarkkinoille kolmen tukiohjelman ja kahdeksan vuoden jälkeen. Politico arvioi, että selvä irtautuminen ohjelmista on myös Kreikan ja pääministeri Alexi Tsiprasin etu, sillä näin maa pääsisi eroon kreikkalaisten vihaaman ”troikan” valvonnasta. Tsiprasille ajankohta on tärkeä, sillä maa valmistautuu parlamenttivaaleihin ensi vuonna.

Suora irtautuminen tukipaketista ei kuitenkaan ole yksinkertainen kysymys. Vaikka maan talous kasvaa, on markkinoilla epäilyksiä siitä, pärjääkö maa lopulta omilla jaloillaan. Kreikkalaislehti Kathimerini huomauttaa, ettei Kreikka ole toteuttanut kaikkia siltä vaadittuja rakenteellisia uudistuksia, ja siksi jonkinlaista valvontaa kolmannen tukipaketin jälkeen voi olla luvassa.

Tulevat parlamenttivaalit ovat Politicon mukaan synnyttäneet myös pelkoja siitä, että uusi hallitus aloittaisi Kreikassa taas julkisten menojen kasvattamisen.

Kreikkalaislehti Kathimerini kertoo omaan EU-virkamieslähteeseensä viitaten, että kolmannen tukiohjelman päättyminen merkitsee samalla sitä, että keskustelut velkataakan helpottamisesta voidaan aloittaa. Jo tällä hetkellä Kreikalle on annettu korkotukea ja laina-aikoja on pidennetty, eikä uusille helpotuksille ole haluja.

Ranska on Financial Timesin mukaan aiemmin esittänyt mallia, jossa uudet velkahelpotukset sidottaisiin Kreikan talouskasvuun. Se tarkoittaisi, että uusia helpotuksia tehtäisiin vain, jos Kreikan talouskasvu on odotettua heikompaa.

Kreikan julkinen velka on 180 prosenttia suhteessa maan bruttokansantuotteesta. Suomella julkista velkaa on 63 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Euroopan vakaus- ja kasvusopimus määrittelee julkisen velan enimmäismääräksi 60 prosenttia bkt:sta.