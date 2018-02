Porsche lopetti jo dieselautojen valmistamisen – jysäyttääkö Saksa dieseleille ajokiellon?

Saksassa odotetaan torstaina merkittävää päätöstä dieselautojen käytöstä. Maan korkeimman oikeuden on määrä antaa päätöksensä siitä, tuleeko Saksan suurkaupunkeihin dieselkielto.

Euroopan laajuisessa testissä kaikkiaan 70 kaupunkia reputti typpioksidimittauksissa, Kauppalehti kertoo. Saksalaiskaupungeista raja-arvot ylittyivät eniten Münchenissä, Stuttgartissa ja Kölnissä.

Saksan alemmat oikeusistuimet ovat tähän saakka katsoneet, että typpipäästöjen ylitykset eivät edellytä dieselautojen käyttökieltoa. Jotkut osavaltiot kuten Baden-Württenberg sekä Nordrhein-Westfalen ovat valittaneet päätöksestä. Näiden pääkaupunkeja ovat Stuttgart ja Düsseldorf.

Mahdollinen dieselkielto on herättänyt jo etukäteen närää erityisesti Mersun kotikaupungissa Stuttgartissa. Paikalliset autoilijat ovat ärhäkkäästi vedonneet yksilön vapauteen autoilussa.

Samalla saksalainen autovalmistaja Porsche on antanut oman dieselilmoituksensa. Porsche on lopettanut kaikkien dieselmalliensa valmistamisen tärkeimpänä syynään se, etttä asiakkaat ostavat ennemmin joko bensiini- tai hybridimalleja. Dieseleiden osuus merkin kokonaismyynnistä on ollut vain 15 prosenttia.

Dieselmallien tuotannon lopettamiseen vaikuttavat myös kiristyvät päästömääräykset.

Lähde: Kauppalehti