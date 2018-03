Italian neljä vaihtoehtoa: ”Berlusconi vähiten huono vaihtoehto - äänestäminen on puhdasta lottoamista”

Italialaiset äänestävät sunnuntaina parlamenttivaaleissa, joiden tulosta jännitetään koko Euroopassa.

Gallupit ovat Italiassa kiellettyjä kaksi viikkoa ennen vaalipäivää, joten viimeisimmät gallupit julkistettiin 17. helmikuuta. Niiden mukaan ex-pääministeri Silvio Berlusconin johtama keskusta-oikeistolainen liittoutuma voittaisi vaalit. Epävarmaa on kuitenkin se, saako Berlusconi joukkoineen riittävän kannatuksen, jotta se onnistuisi hallituksen muodostamisessa.

– Vaalien suurin kysymys on tällä hetkellä oikeastaan se, että muodostetaanko Italiaan tuloksettomien vaalien jälkeen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen tasavallan presidentin valvovan silmän alla vai mennäänkö pikaisesti uusin vaaleihin. Täsmennetään vielä, että kansallisen yhtenäisyyden hallitus ei ole suuri koalitio, vaan virkamiesten ja presidentin luottomiesten hallitus, jolla on selkeät tavoitteet, joiden taakse ”pakotetaan” kaikki poliittiset puolueet. Sanomattakin on selvä, että kyseiset tavoitteet ovat juuri sellaiset, joita Euroopan komissio Italian suhteen kannattaa, suomalais-italialainen tietokirjailija Anton Monti arvioi blogissaan.

Suurimmaksi puolueeksi on gallupien mukaan nousemassa populistinen Viiden tähden liike, jonka ei kuitenkaan uskota pystyvän muodostamaan hallitusta. Puolue on jo ennen vaaleja sanoutunut irti liittoutumista ja yhteistyömahdollisuuksista.

Politiikan tutkijat pitävät todennäköisimpänä sitä, että Berlusconin johtama liittoutuma pyrkii muodostamaan hallituksen joko yksin tai nykyisen hallituskoalition, eli keskusta-vasemmiston kanssa.

–Jos he pääsevät sopuun ohjelmasta, he muodostavat hallituksen yhdessä. Se olisi vähiten huono vaihtoehto, Rooman yliopiston politiikan professori Roberto D’Alimonte sanoo.

Toinen mahdollinen vaihtoehto on Berlusconi-vetoinen keskusta-oikeisto-hallitus, jolloin pääministeriksi nousisi todennäköisesti Euroopan parlamentin puhemies Antonio Tajani, joka kuuluu Berlusconin johtaman Forza Italia – puolueen perustajiin. Berlusconi itse ei voi veropetostuomionsa takia nousta pääministeriksi. Hän tosin yrittää kumota tämän Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa vireillään olevassa prosessissa.

Berlusconin ajama 23 prosentin tasavero kuitenkin huolestuttaa.

–Tasavero ja mahdollinen yhteentörmäys budjettivajevaatimuksiaan ajavan EU:n kanssa huolestuttavat. Lisäksi keskusta-oikeisto-liittoutumaan kuuluvan Lega Nordan johtaja Matteo Salvini ajaa eläkeuudistuksen purkamista, mikä aiheuttaisi vakavan riskin Italian julkisen talouden kestävyydelle pitkällä aikavälillä, Bolognan Johns Hopkins –yliopiston kansainvälisen poliittisen talouden professori Erik Jones kommentoi Bloombergille.

Kolmas vaihtoehto on Viiden tähden liikkeen johtama hallitus, jota kuitenkin pidetään hyvin epätodennäköisenä.

–Se on kaikkein huolestuttavin vaihtoehto, Jones tyrmää.

Neljäs vaihtoehto on se, jota tutkijat pitävät hyvin mahdollisena. Siinä uutta hallitusta ei saada kokoon ja italialaiset palaavat puolen vuoden sisällä vaaliuurnille. Italian presidentillä Sergio Mattarellalla on suuri valta hallituksen muodostajan valinnassa.

–Jos ensimmäinen Mattarellan valitsema henkilö epäonnistuu, hän voi muuttaa mieltään, mutta tämä prosessi ei voi kestää kahta kuukautta kauempaa, Firenzen yliopistin perustuslaki-asiantuntija Giovanni Tarli Barbieri toteaa.

Äänestysaktiivisuuden odotetaan jäävän poikkeuksellisen vaisuksi sunnuntaina. Osin italialaisten kyllästymisen vuoksi ja osin vaalijärjestelmän monimutkaisuuden vuoksi.

–Äänestäjät tiedostavat, että vaalien jälkeen yksikään koalitio ei pysty muodostamaan enemmistöä. Yksikään koalitio ei ole myöskään halunnut paljastaa korttejaan eli mahdollisia tulevia liittolaisia. Tosin ehkä paljastettavia kortteja ei vaan ole. Äänestäjien kiinnostus on siis laskenut myös tämän vuoksi: voittajaa ei yksinkertaisesti ole tiedossa. Ei ole kärryjä joiden kyytiin kiivetä, Anton Monti arvioi.

Italian parlamentin alahuoneessa eli edustajainhuoneessa on 630 paikkaa ja ylähuoneessasenaatissa 315.

Uuden vaalitavan mukaan 37 prosenttia edustajista (232 edustajainhuoneeseen ja 116 senaattiin) valitaan enemmistövaalitavalla. Eniten ääniä saanut ehdokas valitaan vaalipiirinsä edustajaksi. 61 prosenttia edustajista (386 edustajainhuoneeseen ja 193 senaattiin) valitaan suhteellisella vaalitavalla. Suhteellisen vaalitavan kohdalla kyseessä on suljetut listavaalit. Puolueet asettavat 2-4 ehdokasta vaalipiiriä kohden. 2 prosenttia edustajista (12 edustajainhuoneeseen ja 6 senaattiin) valitaan suhteellisella vaalitavalla Italian ulkopuolisista vaalipiireistä, joissa äänioikeus on ulkomailla asuvilla Italian kansalaisilla.

–Tämä tarkoittaa sitä, että äänestäminen on puhdasta lottoamista, Roberto D'Alimonte kommentoi kirjoituksessaan.

Vaalihuoneistot ovat Italiassa auki sunnuntaina kello 8-24 Suomen aikaa. Tuloksen arvioidaan olevan selvillä maanantaina aamupäivällä.