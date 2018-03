”Joka toinen italialainen äänesti Viiden tähden liikettä tai Lega Nordia” – Syntyykö populistihallitus?

Niin sanotut populistipuolueet ovat saaneet jopa puolet äänistä Italian parlamenttivaaleissa, kertovat maanantain mittaan tarkentuvat alustavat laskelmat. Hallitusvaltaa populistit eivät silti välttämättä kykene ottamaan.

Tämänhetkisen tuloslaskennan mukaan EU-kriittinen, vuonna 2009 perustettu Viiden tähden liike on vaalien selvä voittaja ja suurin yksittäinen puolue. Italialaislehti Il Fatto Quotidianon mukaan se on alustavien lukujen perusteella saanut jopa 32,15 prosenttia äänistä. Toinen populistipuolue, maahanmuuttoa vastustava kansallismielinen Lega eli entinen Lega Nord puolestaan on saanut noin 17,8 prosenttia äänistä. Lega oli oman vaaliliittonsa sisällä suurempi kuin Silvio Berlusconin Forza Italia, joka keräsi 13,9 prosenttia äänistä.

Populistikaksikko sai siis yhteensä lähes 50 prosenttia äänistä.

– Joka toinen italialainen äänesti joko Viiden tähden liikettä tai Lega Nordia, huomioi suomalais-italialainen tietokirjailija ja ääriliikkeiden tuntija Anton Monti Italian vaaleja seuraavassa blogissaan maanantaina.

– Viiden tähden liikkeen ennustettu tulos on yli odotusten. Puolue on vaalien todellinen voittaja. Näillä luvuilla Italiaan ei pystytä muodostamaan hallitusta ilman Viiden tähden liikettä, Monti uskoo.

Viiden tähden liike tosin sanoutui jo ennen vaaleja irti liittoutumista ja yhteistyömahdollisuuksista. Yksin se ei pysty hallitusta muodostamaan. BBC:n mukaan on kuitenkin mahdollista, että se ryhtyisi muodostamaan hallitusta Legan kanssa. Puolueita yhdistää EU-kriittisyys, mutta kumpikaan ei aja eroa EU:sta. Viiden tähden liike ei ole yhtä maahanmuuttovastainen kuin Lega, vaan se luetaan yleensä lähinnä nykyisen poliittisen ja taloudellisen järjestelmän vastustajaksi.

Anton Montikin huomioi, että Lega Nord on nyt vahvempi kuin koskaan ja on jo ohittanut Forza Italian.

– On mahdollista, että mikäli Lega Nord katsoo Berlusconin ajan olevan ohi, mikä on täysin mahdollista, puolue irtaantuu koalitiosta, hän pohtii.

Viisi tähteä menestyi odotettua paremmin myös Italian parlamentin ylähuoneen eli senaatin vaaleissa, joissa sille ennustetaan suurimman puolueen asemaa kuten alahuoneessakin. Pääministeripuolue Demokraatit sen sijaan kärsi rajun tappion myös senaatissa.

– Senaatissa puolueelle ennustettu tulos on PD:lle täydellinen katastrofi. [Puoluejohtaja] Matteo Renzin lähtö on lähes varma. Vasemmiston ja keskusta-vasemmiston tulos on ennusteiden perusteella kaikkien aikojen huonoin. Italian vasemmisto ja keskusta-vasemmisto on totaalisessa kriisissä, Monti kirjoittaa.

Demokraattinen puolue sai alustavan laskelman mukaan parlamenttivaaleissa noin 19 prosenttia äänistä – eli alle viidenneksen.

