Italian vaalivoittajien hurjat lupaukset – 15%:n tasavero, kaikille 780 euron perustulo

Italian uuden parlamentin paikkajako ei ollut vielä maanantaiaamuna selvillä, mutta huhtikuussa alkavien hallitusneuvottelujen lähtökohdat näyttävät jo nyt mahdottomilta. Vaalien voittajat tarvitsisivat kymmeniä miljardeja euroja lisää rahaa pystyäkseen lunastamaan vaalilupauksiaan, mutta rahaa ei ole.

Voittajia on alustavan tuloksen perusteella kaksi: järjestelmävastainen populistipuolue, nuoren Luigi di Maion, 31, johtama Viiden tähden liike eli M5S sekä kansallismielisen Matteo Salvinin, 44, johtama Liitto eli Lega. Tappion kärsivät Matteo Renzin, 43, johtama demokraattinen puolue PD sekä keskustaoikeistolaisen koalition entinen pääpuolue, Silvio Berlusconin, 81, johtama Forza Italia.

Hallitusneuvottelujen sujumista voi ennakoida tarkastelemalla puolueiden vaalilupauksia. Niitä yhdistää vain yksi ominaisuus, korkea hinta.

La Repubblica -sanomalehti laski vaaliliittojen lupausten hinnat pari viikkoa sitten: Viiden tähden liike 63 miljardia, oikeiston vaaliliitto 310 miljardia, demokraattinen puolue 56 miljardia. Vuodessa.

Italian julkisen talouden alijäämä oli viime vuonna siedettävät 2,4 prosenttia bruttokansantuotteesta ja pienenemään päin. Tällä tiellä maa pystyisi ehkä muutaman vuoden kuluttua myös pienentämään velkataakkaansa, joka on hieman yli 130 prosenttia kansantuotteesta.

Vaalivoittajien lupauksia toteuttamalla velkamäärä kääntyy kuitenkin todennäköisemmin kasvuun kuin laskuun.

Viiden tähden 63 miljardin euron lupauksista tärkeimpiä oli verotuksen uudistaminen siten, että alle 10 000 euroa vuodessa ansaitsevat vapautettaisiin tuloveroista. Viiden tähden tavoitteisiin kuuluu myös 780 euron perustulo, joka tosin olisi sidottu tiukkaan aktiivimalliin eli työttömien velvollisuuteen hakea työtä. Puolue nostaisi myös minimieläkkeen 780 euroon.

Viiden tähden talouspolitiikan tavoitteena on leikata Italian julkisen talouden velkaa kasvattamalla investointeja velkarahalla. Kuulostaa ristiriitaiselta, mikä ei sinänsä ole Italian politiikassa tavatonta. Tätä lupausta ihmetteli tosin myös verkkolehti Politico vaalilupauksia käsittelevässä jutussaan viime perjantaina.

Oikeistokoalitio puolestaan mainosti arviolta 310 miljardin euroa vuodessa maksavassa vaaliohjelmassaan venäläistyylistä tasaveroa, jonka toteuttaminen tosin on mahdotonta. Italian perustuslain 54. artikla nimittäin edellyttää, että jokaisen on osallistuttava verotukseen maksukykynsä mukaan, mikä tarkoittaa progressiivista verotusta.

Oikeistopuolueilla oli myös erimielisyyttä tasaveron asteesta. Salvinin puolue lupasi 15:ttä prosenttia, Berlusconin Forza Italia piti sopivana 23:n prosentin tasaveroa, tosin niin että pienituloisimmat olisi vapautettu verosta kokonaan. Eläinten ystäväksi ilmoittautunut Berlusconi oli luvannut myös alentaa lemmikkieläinten ruuan arvonlisäveroa ja maksaa eläinlääkärikäyntejä valtion kassasta.

Salvini puolestaan kalasteli ääniä lupaamalla poistaa tai ainakin leikata rajusti polttoaineiden verotusta. Hän esitteli kampanjavideollaan veromallia, jossa bensalitran hinta olisi 0,72 euroa.

Tällaiset vaatimukset eivät varmaankaan mene läpi Viiden tähden liikkeessä, jos se ylipäänsä suostuu neuvottelemaan Legan kanssa.

Viiden tähden liikkeen kannattajista suuri osa on nuoria ja opiskelijoita, jotka muissa Euroopan maissa äänestäisivät todennäköisesti vihreitä. Puolue on vaatinut maahanmuuton rajoittamista, mutta ei todennäköisesti tule hyväksymään oikeiston vaatimuksia jopa puolen miljoonan turvapaikanhakijan pikaisesta karkottamisesta. Viiden tähden liike on luvannut muun muassa 10 000 uutta virkaa käsittelemään turvapaikkahakemuksia.

Turvapaikkajärjestelmän kiristäminen on kuitenkin väistämättä hallitusneuvottelujen asialistan kärjessä. Puolueet lienevät samaa mieltä vain kahdesta asiasta: ongelman ratkaiseminen ei onnistu ilman rahaa ja EU:n pitäisi auttaa Italiaa. Salvini on antanut ymmärtää, että jos rahaa ei tule, Italia voi jättää koko EU:n.

Mistä Italialle hallitus? Vaalitulos ajoi suunnitelmat karille

Italian parlamentin paikkajako selvinnee vasta myöhemmin maanantaina, kun kaikki vaalipiirien suoran vaalitavan voittajat ovat selvillä ja äänikynnyksiin kompastuneiden pienryhmien äänet on jaettu muille puolueille. M5S nousee kuitenkin Italian parlamentin suurimmaksi ryhmäksi noin 30 prosentin ääniosuudella, mutta se ei pysty muodostamaan hallitusta yksin.

Itse asiassa Viiden tähden liike on jäämässä toiseksi, koska oikeiston vaaliliitto näyttää saavan selvästi enemmän parlamenttipaikkoja. Sekään ei tosin saa enemmistöä, vaan joutuu hakemaan laajempaa koalitiota. Hallituksella pitäisi olla enemmistö sekä 630-paikkaisessa edustajainhuoneessa että 315 paikan senaatissa. Kamarien voimasuhteet voivat poiketa toisistaan hieman, eli niukka enemmistö ei välttämättä riitä.

Uutistoimisto Reuters kertoo YouTrend-tutkimuslaitoksen tekemästä ennusteesta, jonka mukaan M5S olisi saamassa 228 paikkaa, Lega 124 paikkaa ja Forza Italia 104 paikkaa Italian parlamentin alahuoneessa.

Oikeiston vaaliliiton sisällä voittajaksi nousee Salvinin Liitto, joka muistetaan paremmin vanhalla nimellään Pohjoisen Liitto. Sen tavoitteena oli alun perin pohjoisen ”Padanian” irrottaminen Italiasta, mutta se muuttui viime syksynä koko Italian kansallismieliseksi puolueeksi, kun maan hajottaminen ei jostain syystä saanut kannatusta muualla.

Vaalien häviäjät ovat keskustavasemmistolainen demokraattinen puolue PD, jonka pääministeriehdokas, entinen pääministeri Matteo Renzi sai nyt kansalta selvän epäluottamuslauseen. Saman kohtalon koki oikeiston vaaliliiton johtohahmo, Forza Italia -puolueen johtaja Silvio Berlusconi, josta piti tulla hallitusneuvottelujen harmaa eminenssi.

Vaalien alla monet Italian politiikan asiantuntijat arvelivat, että PD ja Forza Italia voisivat erimielisyyksistään huolimatta muodostaa keskustalaisen ”suuren koalition”, jos vaalien voittajat eivät pysty muodostamaan hallitusta. Tämä vaihtoehto näyttää nyt olevan pois laskuista, koska puolueiden yhteenlaskettu paikkamäärä ei riitä enemmistöön, eikä pieniä tukipuolueitakaan näytä löytyvän riittävästi.

Petostuomionsa vuoksi virkakiellossa oleva Berlusconi oli luvannut pääministerin tai ainakin hallitustunnustelijan paikan puoluetoverilleen, Euroopan parlamentin puhemiehenä toimivalle maltilliselle Antonio Tajanille. Tästäkään suunnitelmasta ei nyt ole tulossa mitään.

Sen sijaan Matteo Salvini voi vaatia itselleen hallitustunnustelijan paikkaa, eikä presidentti Sergio Mattarellalla liene aluksi muuta mahdollisuutta kuin antaa hänen yrittää. Saksan uuden hallituksen muodostamiseen viime syyskuun vaalien jälkeen meni melkein puoli vuotta. Olisi pieni ihme, jos Italia onnistuu saamaan hallituksen sitä nopeammin.

Demokraattisen puolueen Paolo Gentiloni jatkanee siis Italian virkaa tekevänä pääministerinä ensi syksyyn asti.

Lähde: Talouselämä.