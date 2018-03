Suomalaismepeiltä yllättävää hehkutusta: ”Italian 5 tähden liikettä on katsottu vähän väärin”

Italian vaalivoittajaa Viiden tähden liikettä on Suomessa turhaan aliarvioitu, katsovat europarlamentaarikot Heidi Hautala (vihr.), Liisa Jaakonsaari (sd.), Sirpa Pietikäinen (kok.) ja Pirkko Ruohonen-Lerner (ps.).

–Minusta sitä Viiden tähden liikettä on meillä hiukan aliarvioitu ja katsottu vähän väärin. Ehkä se johtuu siitä, että (liikkeen johtaja) Beppe Grillo on koomikko ja hyvin populistinen. Siellä on kuitenkin hyvin paljon muita. Se on koulutetuin ryhmä ja sitä voisi pitää hyvin ”macronilaisena” porukkana, sanoo Pietikäinen viitaten Ranskan presidentti Emmanuel Macroniin.

Myös Jaakonsaari kehuu, että puolueen mepit ovat europarlamentissa pitäneet asiantuntevasti esillä kysymyksiä tiedon vapaasta liikkuvuudesta, kansalaisyhteiskunnasta ja ympäristöstä. Hautala ja Ruohonen-Lerner katsovat liikkeen taistelleen ansiokkaasti italialaista korruptiota vastaan.

Ruohonen-Lerner muistuttaa myös puolueen olleen eurokriittinen. Se on pitänyt esillä äänestystä Italian eurojäsenyydestä, vaikkakin vaaliohjelmasta tavoite pudotettiin pois.

–Heillä ei kuitenkaan ole hirveästi kokemusta, mikä näkyy hankaluutena hallita isoja kaupunkeja kuten Roomaa. Mutta nehän eivät ole mitään helppoja nakkeja kenellekään. Jos lähtee uudistamaan, siellä törmää äkkiä seinään, Hautala lisää.

–Kun [Ranskan entinen presidentti, kenraali] Charles de Gaulle sanoi Ranskasta, että kuinka kukaan voi hallita maata, josta tulee 246 eri tyyppistä juustoa, niin Italiassa on yli 450 eri juustolajia, huomauttaa Jaakonsaari.

Viiden tähden liike oli viime sunnuntaina järjestettyjen Italian parlamenttivaalien suurin puolue. Se sai lähes joka kolmannen annetun äänen. Jaakonsaari näkee, että taustalla oli liikkeen vaalilupaus 780 euron perustulosta, joka resonoi etenkin eteläistä Italiaa, jota vaivaa korkea nuorisotyöttömyys.

–He saivat osittain kannatusta siksi, että he linjasivat, että he eivät tee yhteistyötä kenenkään kanssa. Piste. Ja aika vaikea kuvitella tämän jälkeen sitten lähtisivät koalitiohallitukseen – kun on pakko kuitenkin tehdä yhteistyötä, Jaakonsaari pohtii.

Tulevaa hallituspohjaa on arvuuteltu aina vaali-illasta alkaen. Pietikäinen ennakoi, että uusi hallitus rakentuisi kuitenkin oikeistokoalition varaan. Silvio Berlusconin ja Matteo Salvinin johtama koalitio sai äänistä noin 36 prosenttia.

–Meidän EPP:ssä oleva ryhmä Forza Italia oli vaaliliitossa Legan kanssa tuli valitettavasti toiseksi, jolloin on hyvin hankala nähdä, miten oikeistoliittymän varaan voidaan rakentaa järkevää hallituskoalitiota. Toistaiseksi se kuitenkin näyttää todennäköiseltä vaihtoehdolta, Pietikäinen toteaa.

Samalla hän huomauttaa, että jos vaalituloksesta ja hallituksen muodostamisesta syntyy Italiaan poliittinen kriisi se todennäköisesti vaikuttaa myös maan ja mahdollisesti Euroopan talouteen.

–Poliittinen kriisi vaikuttaa aina talouteen ja ongelma on se, että Italian pankit on Euroopan pankeista tällä hetkellä huonoimmassa hapessa. Italian pankeilla on myös eniten taseissaan oman maan velkapapereita – yli 30 prosenttia. Suomessa se on noin neljän prosentin paikkeilla. Ja jos valtiolla menee huonosti, valtion velkakirjojen arvo laskee. Silloin pankkien, jotka jo muutenkin ovat huonossa tilanteessa, tasearvot laskevat. Tässä piileekin nyt takana tämmöinen pieni riski taloudellisesta kriisistä. Sitä ei toivoisi. Tämä on hyvin vakava ja surullinen paikka, Pietikäinen sanoo.

Lue myös:

Italiassa viritellään EU:n painajaista: Hallitustunnustelijaksi EU- ja ulkomaalaisvastaisen Liigan johtaja?

”Joka toinen italialainen äänesti Viiden tähden liikettä tai Lega Nordia” – Syntyykö populistihallitus?

Italian neljä vaihtoehtoa: ”Berlusconi vähiten huono vaihtoehto - äänestäminen on puhdasta lottoamista”