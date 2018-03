Donald Trump yllätti oman esikuntansa: ”Sopimus on erittäin kovasti tekeillä”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on yllättäen ilmoittanut, että sopimus Pohjois-Korean kanssa on tekeillä. Trumpin mukaan parhaillaan mietitään, milloin ja missä hän tapaisi Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin.

–Sopimus Pohjois-Korean kanssa on erittäin kovasti tekeillä, ja jos se saadaan valmiiksi, se on erittäin hyvä sopimus maailman kannalta. Aika ja paikka täytyy päättää, Trump tviittasi.

The deal with North Korea is very much in the making and will be, if completed, a very good one for the World. Time and place to be determined.