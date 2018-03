Tutkijalta vakava varoitus Italian tilanteesta: ”Täysin uusi ja huolestuttava vaihe”

Kansainvälisen politiikan tutkija Roberto Orsi varoittaa Italian tilanteesta viime sunnuntaina parlamenttivaalien jälkeen. Orsi katsoo italialaisten olevan radikalisoitumassa huolestuttavalla tavalla ja pelkää tilanteen kärjistyvän, jos maa ajautuu uusiin vaaleihin.

–Vaalit tarkoittavat täysin uuden ja huolestuttavan vaiheen alkua Italian politiikassa. Viiden tähden liike voitto oli täysin ylivoimainen Etelä-Italiassa, Lega Nordin pohjoisessa. Etelä ja pohjoinen eriytyvät yhä enemmän.Italian tilanne on johtanut siihen, että maa on matkalla ”luonnolliseen radikalisoitumiseen”. Jos italialaiset pakotetaan presidentin tai EU:n toimesta uudelleen keskushallinnon alaisuuteen, tilanne vain kärjistyy, hän toteaa kirjoituksessaan London School of Economicsin nettisivuilla.

Uusia vaaleja pidetään useissa arvioissa erittäin todennäköisinä ja myös Orsi uskoo, että niihin ajaudutaan. Italian parlamenttivaalien suurimmaksi yksittäiseksi puolueeksi nousi populistinen Viiden tähden liike 32 prosentin tuloksellaan, mutta varsinaisen vaalivoiton sai keskustaoikeiston vaaliliitto ja siinä mukana ollut äärioikeistolainen, eurokriittinen Lega Nord. Liittouma sai noin 37 prosenttia äänistä. Hallitusneuvotteluista odotetaan äärimmäisen vaikeita, koska yksikään ryhmittymä ei saanut selvää enemmistöä parlamenttiin.

Hallitusneuvotteluissa Italian presidentillä Sergio Mattarellalla on ratkaiseva rooli ja juuri hän nimittää hallitustunnustelijan. Mattarella kommentoi tilannetta ensimmäisen kerran torstaina totemalla, että kaikilta osapuolilta toivotaan nyt vastuuntuntoa.

–Hän on juuri se henkilö, jota Italia nyt tarvitsee. Mattarella tietää, ettei hän voi sivuuttaa vaalitulosta, joten hän pyrkii saamaan aikaan hallituksen, jota johtaa jompikumpi vaalien voittajista. Muuten äänestäjät aiheuttavat hurrikaanin, Rooman entinen pormestari, keskustavasemmisto edustaja Francesco Rutelli kommentoi medialle Mattarellan ulostulon jälkeen.

Ex-pääministeri, keskustaoikeistoa johtavan Silvion Berlusconin perheen omistama Il Giornale –lehti arvioi viikolla, että Mattarella neuvottelisi ensin Viiden tähden liikkeen pääministeriehdokkaan Luigi Di Maion kanssa. Lehti muistutti kuitenkin samalla, että Viiden tähden liike tarvitsisi hallitukseen tuekseen keskustavasemmistolainen PD:n. PD:n sisäinen tilanne on tällä hetkellä sekava, eikä sen uskota helposti lähtevän neuvotteluihin Viiden tähden liikkeen kanssa.

Keskustaoikeistoa johtaa edelleen Silvio Berlusconi, vaikka hänen puolueensa Forza Italia hävisi vaaleissa samaan liittoutumaan kuuluvalle Lega Nordille. Berlusconi on kuitenkin kertonut tukevansa Legan johtajaa Matteo Salvinia seuraavaksi pääministeriksi.

–Olen vakuuttunut siitä, että maahan tarvitaan uusi hallitus mahdollisimman pian ja hallituskoalition on kuvastettava vaalitulosta. Vaalivoittajia olemme me (keskustaoikeisko), ei Viiden tähden liike, Berlusconi kommentoi Corriere della Seralle.

Il Giornale arvioi, että PD:n tuki keskustaoikeistolle on vielä epätodennäköisempi kuin sen tuki Viiden tähden liikkeelle. Berlusconilainen lehti ennustaakin Italiaan vähemmistöhallitusta – ja uusia vaaleja.

Salvini väläytti uusia vaaleja jo perjantaina.

–Joko saamme aikaan poliittisen hallituksen tai valta palaa uudelleen italialaisille. En usko lyhytikäisiin virkamieshallituksiin, hän sanoi uutistoimisto Ansalle.

PD:n parlamentaarikkojen ryhmää johtava Ettore Rosato puolestaan arvioi, ettei puolue lähde hallitukseen lainkaan. Saman linjauksen on tehnyt PD:n eroava puheenjohtaja, ex-pääministeri Matteo Renzi.

–Kaikilla pitää olla vastuuntuntoa, ensimmäiseksi vaalivoittajilla, Rosato sanoi.

Jos PD:n linjaus pitää, Italiaan ei saada aikaan enemmistöhallitusta.

Ex-pääministeri, PD:stä hiljattain eronneeseen Liberi e uguali –puolueeseen siirtynyt Massimo D’Alema arvioi, että pääministeriksi voidaan silloin valita myös joku Italian päivänpolitiikan ulkopuolelta.

–Presidentti voi tehdä niin ja pyytää puolueita mukaan tällaiseen ratkaisuun. Tällainen hallitus voisi kestää muutaman kuukauden uusiin vaaleihin asti. Uusista vaaleista voi tulla pelkkä Viiden tähden liikkeen ja Legan välinen ottelu, kaikki puolueet eivät välttämättä osallistuisi lainkaan, hän kommentoi Corrierelle.

Todellisia käänteitä Italiaan tilanteeseen odotetaan vasta 23. maaliskuuta, jolloin senaatin ja edustajainhuoneen puhemiehet valitaan yksinkertaisella enemmistöllä. Asiantuntijat uskovat, että näistä valinnoista voidaan päätellä jotain uuden parlamentin sisäisistä liittoumista ja kenties tulevasta hallituksesta. Presidentti Mattarellan odotetaan aloittavan hallitustunnustelut vasta tämän jälkeen, mutta hän voi halutessaan toimia myös ennen uuden parlamentin ensimmäistä istuntoa.

