Donald Trump vastasi EU:lle: ”Jos luovutte kammottavista tulleista, me luovumme omistamme”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vastannut EU:n ruotsalaiselle kauppakomissaari Cecilia Malmströmille, joka lauantaina moitti tullimaksuja vääräksi tavaksi terästeollisuuden ylituotanto-ongelmien ratkaisemiseen. Malmström vaati myös EU:n jättämistä tullimaksujen ulkopuolelle.

Trump ehdottaa vaihtokauppaa.

– Euroopan unioni, hienot maat, jotka kohtelevat USA:ta erittäin huonosti kaupankäynnissä, valittavat teräksen ja alumiinin tulleista. Jos he luopuvat kammottavista esteistä ja tulleista amerikkalaisille tuotteille, me luovumme omistamme. Iso alijäämä. Jos ei, me verotamme autoja jne. Reilua, hän tviittasi.

The European Union, wonderful countries who treat the U.S. very badly on trade, are complaining about the tariffs on Steel & Aluminum. If they drop their horrific barriers & tariffs on U.S. products going in, we will likewise drop ours. Big Deficit. If not, we Tax Cars etc. FAIR! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018

Malmström puolestaan kertoi Twitterissä, että keskustelut jatkuvat ensi viikolla. Hän neuvotteli lauantaina Brysselissä Yhdysvaltain kauppapoliittisen edustajan Robert Lighthizerin ja Japanin talousministerin Hiroshige Sekon kanssa.

As a close security and trade partner of the US, the EU must be excluded from the announced measures. No immediate clarity on the exact US procedure for exemption however, so discussions will continue next week. (2/2) — Cecilia Malmström (@MalmstromEU) March 10, 2018

Trump allekirjoitti torstaina määräyksen, joka langettaa teräkselle ja alumiinille tuontitullit. Tullit astuvat voimaan 15 vuorokauden kuluttua. Sen jälkeen ulkomailta Yhdysvaltoihin tuotavasta teräksestä on maksettava 25 prosentin ja alumiinista 10 prosentin tulli.

Lue myös:

Trump toteutti uhkauksensa: Terästullit käyttöön pikaisesti

Donald Trumpin uhkaus tuontitulleista - Nyt tuli EU:n lista vastatoimista

Donald Trumpilta uusi uhkaus Euroopalle: ”Me yksinkertaisesti otamme käyttöön tullimaksun”