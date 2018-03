Trump uhkasi taas Eurooppaa tulleilla nimeten BMW:n ja Mersun – Saksalaislehdeltä tyhjentävä kuitti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump nimesi jälleen viikonloppuna Euroopan erityiseksi kohteeksi aloittamassaan tuontitullitaistelussa. Trump uhkasi taas eurooppalaisia autoja tullimaksuilla – nostaen nyt tikunnokkaan saksalaiset autonvalmistajat.

Mikäli Euroopan unioni ei laske yhdysvaltalaisten tuotteiden tulleja, ”tulemme verottamaan Mercedes-Benziä, tulemme verottamaan BMW:tä”, Trump sanoi yleisölle Pennsylvaniassa viikonloppuna viitaten tuontitulleihin.

Trump on pitkään päivitellyt eurooppalaisten halua nostaa yhdysvaltalaisten tuotteiden tullimaksuja ja määrännyt käyttöön kiistellyt terästullit, joita myös hänen omassa puolueessa laajalti vastustetaan. Trumpin mukaan Euroopan unionin maat ovat upeita valtioita, jotka ”kohtelevat USA:ta hyvin huonosti kaupassa”. Trump ihmetteli viikonloppuna EU:n kritiikkiä terästulleille ja varoitti USA:n toimien jatkuvan autotullien muodossa, jos Eurooppa ei alenna yhdysvaltalaisten tuotteiden tuontimaksuja.

EU-asioita seuraava Euractiv-sivusto muistuttaa, että sekä Mercedes-Benziä valmistava Daimler että BMW myyvät vuosittain satoja tuhansia autoja Yhdysvalloissa, mutta valmistavat näistä suuren osan USA:ssa. Tähän viittasi myös saksalainen talouslehti Handelsblatt aiemmin Trumpille osoittamassaan Twitter-viestissä.

– Psssst! Presidentti Trump: viime vuonna Yhdysvalloissa myydyistä 1,3 miljoonasta saksalaisesta autosta yli 800 000 oli tehty Amerikassa, lehti kirjoitti julkaisten samalla tilannetta kuvaavan graafin.

Juttu jatkuu upotetun twiitin jälkeen.

Psssst! President Trump: Of the 1.3 million German cars sold in the US last year, more than 800,000 were made on American soil. @realDonaldTrump #chartoftheday #tradesurplus #imports #exports #BMW #Daimler #MercedesBenz #VW pic.twitter.com/Y9SMGiAqk1

— Handelsblatt Global (@HandelsblattGE) March 7, 2018