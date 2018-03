Pentagonin video tuntemattomasta lentävästä kohteesta hämmentää USA:ssa

Yhdysvalloissa kummastellaan puolustushallinnon materiaaliksi väitettyä videota, jossa näkyy tunnistamaton lentävä kohde. CNN-kanavan mukaan yhdysvaltalaisjärjestö, joka videon julkaisi, kertoo saaneensa sen haltuunsa julkisuuslakien mukaisella tietopyyntöprosessilla.

To The Stars Academy of Arts and Science -järjestö kertoo, että useat viranomaistahot ovat tarkastaneet videon ennen kuin sen julkaiseminen sallittiin. Pentagon ei ole halunnut kommentoida asiaa, mutta CNN:n mukaan puolustushallinto myönsi vuosi sitten, että sillä on aiemmin ollut tunnistamattomiin lentäviin kohteisiin keskittynyt ohjelma.

To The Stars Academyn mukaan video on kuvattu F/A-18 Super Hornet -hävittäjästä Yhdysvaltain itärannikolla vuonna 2015. Järjestön asiantuntija Luis Elizondo, joka aiemmin johti Pentagonin Advanced Aerospace Threat Identification Program -ohjelmaa, väittää Pentagonilla olevan hallussaan huomattavan laaja kokoelma outoja taivaan havaintoja. Näistä videoista on nyt julkaistu kolme, Elizondon mukaan vain ”jäävuoren huippu”.

CNN:n turvallisuusanalyytikko David Soucie ja Elizondo ihmettelevät videolla näkyvää kohdetta. Kumpikaan ei löydä sille selitystä tunnetuista lentopeleistä. Tämä ei vielä tarkoita, että kyse olisi avaruusvieraista, he korostavat, vaan kohde voi olla uudentyyppinen lentokone, jollaista Yhdysvallat ei tunnista. Tämä on jo syy huoleen, Elizondo sanoo.

– Se voi olla venäläinen. Se voi olla kiinalainen. Tai se voi olla vihreitä miehiä Marsista. Emme tiedä, mikä hitto se on.

To The Stars Academyn video alla: