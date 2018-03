Maailman tunnetuin fyysikko Stephen Hawking on kuollut 76-vuotiaana

Maailman tunnetuimpiin fyysikoihin lukeutuva Stephen Hawking on kuollut kotonaan Cambridgessa 76-vuotiaana, kertoo maailman media.

Kuolemasta kertovat Hawkingin lapset tiedotteessa.

Hawking sairastui 21-vuotiaana ALS-tautiin ja hänelle annettiin vain kaksi vuotta elinaikaa. Hän menetti puhekykynsä ja lähes kokonaan liikuntakykynsä.

Hawking tunnetaan tieteen kansantajuistajana. Hänen tunnetuin teoksensa on Ajan lyhyt historia. Hän tutki muun muassa mustia aukkoja.

– Tavoitteeni on yksinkertainen. Se on ymmärtää täysin maailmankaikkeus, miksi se on sellainen kuin se on ja miksi se ylipäänsä on olemassa, Hawking on sanonut.

Esimerkiksi The Guardian kuvailee Hawkingia modernin kosmologian kirkkaimmaksi tähdeksi.