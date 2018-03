USA:n linja jyrkkenemässä entisestään uuden ulkoministerin johdolla

Yhdysvaltain ulkoministeriksi nouseva Mike Pompeo jyrkentää maan ulkopolitiikkaa, kirjoittaa Kauppalehti.

Rex Tillersonin potkut Donald Trumpin hallinnon tärkeimmän ministerin virasta eivät tulleet suurena yllätyksenä. Ulkoministerin ja presidentin välit ovat olleet kireät jo pitkään.

Tillerson on ollut eri mieltä Trumpin kanssa muun muassa Iranin ydinasesopimuksesta ja Pariisin ilmastosopimuksesta. Hän on myös vetänyt kovaa linjaa Venäjän suuntaan samalla kun Trump on käsitellyt Moskovaa silkkihansikkain.

Viime kesänä ulkoministerin kerrotaan kutsuneen esimiestään ääliöksi. Episodi johti siihen, että Tillerson joutui pitämään lehdistötilaisuuden, jossa hän julkisesti vakuutti tukeaan Trumpille.

Trump ei tehnyt Tillersonin työtä helpoksi. Ikävimmän nöyryytyksen presidentti järjesti lokakuussa, kun Tillerson oli kertonut pyrkivänsä rakentamaan keskusteluyhteyttä Pohjois-Koreaan.

Tähän Trump reagoi tviittaamalla, että neuvotteleminen ”pienen rakettimiehen” kanssa olisi ajan haaskausta. Viime viikolla Trump kuitenkin yhtäkkiä yllätti Tillersonin ja koko maailman ilmoittamalla, että hän on hyväksynyt Kim Jong-unin lähettämän tapaamispyynnön.

Pohjois-Korea on himoinnut neuvotteluja Washingtonin kanssa jo vuosikymmeniä ja nyt Trump yhtäkkiä suostuu – ilman valmisteluja, ehtoja tai myönnytyksiä.

Valkoisen talon ovi on käynyt tiu-haan ja tilannetta on luonnehdittu jopa kaaokseksi. Tillersonin lähtö on omiaan lisäämään huolta hallinnon toimintakyvystä, sillä häntä on pidetty vakauttavana ja tasapainottavana elementtinä.

Valkoisesta talosta lähteneiden lista on pitkä. Äskettäin lähtöpassit otti presidentin talousneuvonantaja Gary Cohn, joka ajautui Trumpin kanssa erimielisyyksiin terästulleista. Aikaisemmin eronneita tai erotettuja ovat muun muassa turvallisuusneuvonantaja Michael Flynn, kansliapäällikkö Reince Priebus ja päästrategi Steve Bannon.

Uudeksi ulkoministeriksi nousee keskustiedustelupalvelu CIA:n pääjohtaja Mike Pompeo, jonka johdolla USA:n ulkopolitiikan uskotaan muuttuvan entistä jyrkemmäksi ainakin Iranin ja Kiinan suuntaan.

CIA:n uudeksi pääjohtajaksi nousee talon sisältä Gina Haspel. Hänestä tulee CIA:n ensimmäinen naispääjohtaja. Nimitykset vaativat vielä Senaatin hyväksynnän.

