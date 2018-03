CIA-pomoa syytetään julmuuksista – Vietnamissa kidutettu republikaani vaatii selitystä: Trumpin valinta uhattuna?

CIA:n johtoon esitetty Gina Haspel joutuu todennäköisesti vastaamaan syytöksiin kiduttajamenneisyydestään ennen valintansa varmistumista, kertoo CNN. Haspel on nousemassa CIA:n ensimmäiseksi naisjohtajaksi Mike Pompeon siirtyessä ulkoministerin tehtäviin.

Presidentti Donald Trump on ilmoittanut esittävänsä Haspelia CIA:n johtoon. Tämän jälkeen esiin on nostettu syytökset Haspelin menneisyydestä CIA:n salaisen vankilan johdossa Thaimaassa 2000-luvun alussa. Syytösten mukaan vankilassa on muun muassa vesikidutettu kahta terroristiepäiltyä. Lisäksi Haspel on ollut osallisena terroristivankien kuulustelunauhojen tuhoamisessa, mistä tosin ei ole nostettu syytteitä.

Haspel on työskennellyt pitkään salaisessa palvelussa paljolti peitetehtävissä ja varapääjohtajana helmikuusta 2017 lähtien. Jo tuolloin demokraattien joukosta kritisoitiin Haspelin taustaa.

Lue lisää: Trumpin ehdokasta CIA-pomoksi varjostaa kiduttajamenneisyys – vaadittu pidätettäväksi jos tulee Eurooppaan

Demokraatit ovat nostamassa Haspelin menneisyyden ratkaisevaksi nimityksen vahvistamisessa, mutta todellisuudessa nimitys voi vaarantua vain, jos Haspel menettää tukea myös republikaaneilta, joilla on senaatissa niukka enemmistö. CNN:n mukaan kaikkien republikaanien tuki ei ole vielä varmaa ja useat CNN:n haastattelemat merkittävät senaattorit vaativat Haspelilta vastauksia syytöksiin ennen nimityksen vahvistamista.

Yksi heistä on Arizonan republikaanisenaattori John McCain, joka joutui itse kidutetuksi vankina Vietnamin sodassa. Hänen mukaansa Yhdysvaltain vangitsemien ihmisten kidutus viime vuosikymmenellä on yksi ”Amerikan historian pimeimmistä luvuista”. Hänen mielestään Haspelin on nimitysprosessin aikana selitettävä osallisuutensa luonne ja laajuus CIA:n kuulusteluohjelmassa.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat vaatineet julkistamaan Haspelin ohjelmaan liittyvät tiedot. Samaa vaati CNN:n jutussa myös Oregonin demokraattisenaattori Ron Wyden.

Toisaalta myös demokraattien joukossa näyttää olevan Haspelin puolustajia. CNN löysi juttuunsa kaksi Haspelin ymmärtäjää, senaattorit Dianne Feinsteinin ja Bill Nelsonin. Feinstein huomauttaa, että Haspel on ollut hyvä varapääjohtaja CIA:ssa.

