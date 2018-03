Theresa May: ”Emme siedä sitä, että Venäjän hallitus uhkaa kenenkään henkeä Britannian maaperällä”

Britannian pääministeri Theresa May on vastannut Venäjän ilmoitukseen 23 brittidiplomaatin karkotuksesta. Lisäksi Britannian ei saa lupaa perustaa konsulaattia Pietariin ja Venäjä on määrännyt Britannian kulttuuri- ja koulutuskeskuksen, British Councilin lopettamaan toimintansa Venäjällä.

–Odotimme tämän kaltaista vastausta, May kommentoi BBC:n ja The Guardianin mukaan lauantaina.

Brittipääministerin mukaan maan hallitus pohtii seuraavia toimia yhdessä liittolaistensa kanssa lähipäivinä.

–Emme siedä sitä, että Venäjän hallitus uhkaa Britannian kansalaisten tai muiden henkeä Britannian maaperällä, hän sanoi.

Venäjän lauantaina julkistamat toimet ovat vastaus Britannialle, joka viikolla ilmoitti 23 venäläisdiplomaatin karkotuksesta.

Britannia on syyttänyt Venäjää entisen venäläisen vakoilijan Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä murhayrityksestä Salisburyssä. Skripaleihin käytetty hermomyrkky on brittiväitteiden mukaan valmistettu entisessä Neuvostoliitossa.

