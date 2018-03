Venäläiset äänestävät tänään – Asiantuntija: ”Suurin kysymysmerkki on uusi pääministeri”

Danske Bakin senioriekonomisti Vladimir Miklashevsky sanoo, että Venäjän presidentinvaaleja pidetään sijoitusmarkkinoilla lähes merkityksettöminä. Sen sijaan suuri kysymysmerkki on se, kuka on maan uusi pääministeri.

–Presidentinvaalit järjestetään hyvin kireässä geopoliittisessa tunnelmassa, niin sanotussa ”uudessa normaalissa”. Siitä huolimatta markkina ja sijoittajat pitävät lähestyvää päivää merkityksettömänä, sillä kaikkien mahdollisten yleisökyselyiden ja odotusten mukaan ensi maanantaina Venäjällä on uusi vanha presidentti Vladimir Putin. Voittoprosentiksi odotetaan olevan ainakin yli 60 prosenttia keskimäärin ja tietyillä alueilla maakunnissa peräti yli 80 prosenttia. Presidentti valitaan samalle kaudelle kuin Suomessa eli vuoteen 2024 asti, jolloin Putin on muutaman vuoden nuorempi kuin Sauli Niinistö nyt, hän kirjoittaa katsauksessaan.

Ekonomisti muistuttaa, että vuonna 2014 muuttunut geopoliittinen ympäristö on ajanut Venäjän tilanteeseen, jossa rahan hinta on korkea, pakoteympäristö kiristyy entisestään, ruplan riippuvuus öljystä katoaa ja paikallisten kuluttajien pudonnut ostovoima menee yhä enemmän paikallisesti tuotettuihin hyödykkeisiin.

–Presidenttivaalien jälkeen, tämän kevään aikana ”uuteen normaaliin” saadaan uusi hallitus, jonka kulmakiveksi nousee pääministeri: siihen rooliin Venäjällä tarvitaan järkevä, ei-populistinen henkilö, joka ymmärtää hyvin talouden lait ja realiteetit. Venäjän vaalien suurin kysymysmerkki on uusi pääministeri, hän toteaa.

Pääministeriksi on povattu muun muassa Venäjän keskuspankin johtajaa Elvira Nabiullinaa tai länsimaissa arvostettua Venäjän entistä valtiovarainministeriä Aleksej Kudrinia. Yllätysnimiä saattaa Miklashevskyn mukaan tulla mukaan kisaan.

Miklashevsky sanoo, että Vladimir Putinilla on nyt kuusi vuotta aikaa kääntää talous laadukkaamman kasvun uralle.

–Nykyinen noin 2 prosentin vuosikasvu öljyhinnan pysyessä yli 60 dollarissa tynnyriltä on lähellä niin sanottua potentiaalista kasvua. Tällöin kaikkien kansalaisten vaurauden huomattavasta lisääntymisestä ei Venäjällä tule haaveillakaan. Putinilla on seuraavat kuusi vuotta tehdä todelliset uudistukset, jotka auttaisivat maan pääsemään yli laajan hyödykeriippuvuutensa.

Hän ennakoi, että seuraavien kuuden vuoden aikana tiukka finanssipolitiikka Venäjällä jatkuu.

– Eläkeikä tulee nousemaan 3-5 vuodella. Nykyinen eläkeikä Venäjällä on maailman matalimpia: naisille 55 vuotta ja miehille 60 vuotta. Maalle se on ollut hyvin raskasta sekä taloudellisesti että väestöllisesti, sillä työvoiman määrä on laskenut. Arvonlisävero saattaa nousta nykyisestä 18 prosentista 22 prosenttiin, mutta yritysten maksama sosiaalivero laskisi. Valtionjohdon huomio pysyy matalassa inflaatiossa, jolloin edistetään rahan hinnan alentamista. Koronlaskut jatkuvat. Näiden ja muiden uudistusten toteuttaminen ei tule olemaan helppoa, sillä länsimaiden asettamat pakotteet ovat tulleet vuosikausiksi ja talousprotektionismi Venäjällä sen seurauksena tulee kasvamaan, Miklashevsky kommentoi.

Putin nousi Venäjän presidentiksi ensimmäisen kerran vuonna 2000. Vuosina 2008-2012 hän oli Venäjän pääministeri ja palasi jälleen presidentiksi vuonna 2012.

–Putinin Venäjä maa jossa on vaalit, vaikka kaikki tietää niiden olevan teatteria. Joka käy sotaa, ja onnistuu jotenkin näyttelemään toisin. Joka salamurhaa joukkotuhoaseella muttei myönnä rooliaan. Tilannetta täydentää yleisö joka ei usko ostaneensa lippuja tragediaan, Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola kommentoi sunnuntaiaamuna Twitterissä.

Putinin Venäjä maa jossa on vaalit, vaikka kaikki tietää niiden olevan teatteria. Joka käy sotaa, ja onnistuu jotenkin näyttelemään toisin. Joka salamurhaa joukkotuhoaseella muttei myönnä rooliaan. Tilannetta täydentää yleisö joka ei usko ostaneensa lippuja tragediaan. — Mika Aaltola (@MikaAaltola) March 18, 2018

Lauantaina Venäjä ilmoitti karkottavansa 23 brittidiplomaattia. Lisäksi Britannian ei saa lupaa perustaa konsulaattia Pietariin ja Venäjä on määrännyt Britannian kulttuuri- ja koulutuskeskuksen, British Councilin lopettamaan toimintansa Venäjällä. Yoimet ovat vastaus Britannialle, joka viikolla ilmoitti 23 venäläisdiplomaatin karkotuksesta.

Britannia on syyttänyt Venäjää entisen venäläisen vakoilijan Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä murhayrityksestä Salisburyssä. Pääministeri Theresa May kertoi lauantaina, että uusia toimia Venäjää vastaan harkitaan.

Venäjän presidentinvaalit pidetään tänään sunnuntaina. Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on kehottanut venäläisiä boikotoimaan vaaleja ja äänestysprosenttiin kohdistuu suuri mielenkiinto.

Lue myös:

Theresa May: ”Emme siedä sitä, että Venäjän hallitus uhkaa kenenkään henkeä Britannian maaperällä”

Tutkija: ”Vladimir Putin todisti pelkäävänsä Aleksei Navalnyita”

Suomalaistutkija: ”Vladimir Putinin todelliset haasteet alkavat heti vaalien jälkeen”