Näin Italia pyrkii välttämään kauhuskenaarion – Presidentiltä 3 kovaa ehtoa

Spekulaatiot Italian tulevasta ovat lähteneet täyteen käyntiin, kun maan parlamentin molempiin kamareihin saatiin valittua puhemiehet lauantaina. Virallisesti hallitustunnustelut aloitetaan pääsiäisen jälkeen, kun parlamenttiryhmät ovat järjestäytyneet.

Riitaisten puhemiesvalintojen ennakoidaan tarkoittavat vähintäänkin vaikeita hallitusneuvotteluja. Vaalit voittaneen keskustaoikeisto-liittouman johtaja Silvio Berlusconi ehti perjantai-iltana uhkailla jo koko liittouman hajottamisella, kun hänen ehdokkaansa senaatin puhemieheksi ei kelvannut Italian suurimmaksi puolueeksi nousseelle populistiselle Viiden tähden liikkeelle.

Lopulta parlamentin ylähuoneen eli senaatin puhemieheksi valittiin Berlusconin johtamaa Forza Italia –puoluetta edustava pitkän linjan oikeistopoliitikko Elisabetta Alberti Casellati. Parlamentin alahuoneen puhemieheksi nousi Viiden tähden liikkeen toisen kauden parlamentaarikko Roberto Fico.

Italian presidentti Sergio Mattarella asetti lauantai-iltana tulevalle hallitukselle kolme ehtoa, joita on italialaismediassa kuvailtu lähes mahdottomiksi toteuttaa.

Mattarella nimittäin haluaa ensinnäkin, että uudella hallituksella on takanaan vahva enemmistö parlamentissa, jotta sillä on mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset. Lisäksi hän linjasi, että hallituksen on ohjelmassaan esitettävä ratkaisu siihen, miten Italian köyhyysongelma ratkaistaan ilman, että julkisen talouden tasapaino heikentyy eikä Italian tarvitse vaarantaa sopimuksiaan Euroopan unionin kanssa. Lisäksi presidentti ilmoitti haluavansa ”vahvoja nimiä” pääministeriehdokkaiksi.

Vaalivoittajista Viiden tähden liike on esittänyt kaikille italialaisille 780 euron perustuloa. Lisäksi keskustaoikeistolaiseen liittoutumaan kuuluvat Forza Italia ja Lega ajavat maahan tasaveroa. Forza Italian esitys on 24 prosenttia ja Legan 15 prosenttia.

Sijoitusmarkkinoilla sekä perustuloa että tasaveroa pidetään Italian talouden kannalta tuhoisina vaihtoehtoina. Kansainväliset sijoittajat ovat lisäksi kuvailleet Viiden tähden liikkeen ja keskustaoikeiston yhteishallitus kauhuskenaarioksi.

– Julkisen talouden tervehdyttämistoimien puute, korkea julkinen velka, heikko talouskasvu ja toimintakyvytön hallitus ovat myrkyllinen yhdistelmä, jonka seuraukset kantautuvat myös Italian rajojen ulkopuolelle, aina Suomeen asti, muun muassa Nordean päästrategi Jan von Gerich on varoittanut.

Italiassa odotetaan yleisesti, että Mattarella nimeää ensimmäiseksi hallitustunnustelijaksi Legaa johtavan Matteo Salvinin. Näin siksi, että keskustaoikeiston sisällä Lega sai enemmän ääniä kuin Forza Italia. Silvio Berlusconin vahva puuttuminen puhemiesvaaliin on kuitenkin saanut aikaan arvailuja siitä, että myös hänen pääministeriehdokkaallaan, Euroopan parlamentin puhemiehellä Antonio Tajanilla saattaa olla osansa hallituksen muodostamisessa.

Viiden tähden liikkeen asenne hallitusneuvotteluihin on arvoitus. Puolue on toisaalta ilmoittanut olevansa valmis neuvottelemaan kaikkien kanssa, mutta todennut myös, ettei sopu puhemiehistä tarkoita mitään hallitusneuvotteluiden suhteen. Viiden tähden liike on saanut osakseen myös kovaa arvostelua puhemiesvaaliin liittyneestä kabinettisopimuksesta.

–Näyttää siltä, että Viiden tähden liikkeen ajama vallankumous alkoi hienolla sopimuksella Berlusconin kanssa.He aikoivat muuttaa maailman, mutta tässä sitä nyt ollaan. Vielä muutama viikko sitten he olisivat kuvailleet omaa toimintaansa häpeälliseksi, keskustavasemmistolaista PD-puoluetta edustava Ettore Rosato kuittaili Twitterissä.

E intanto la rivoluzione a 5 stelle comincia con un bell’accordo con Berlusconi su presidenze Camere. Dovevano cambiare il mondo e la politica e invece ecco qui. Eppure qualche settimana fa avrebbero urlato: “vergogna! Inciucio sulle poltrone!” #18Leg — Ettore Rosato (@Ettore_Rosato) March 24, 2018

Sunnuntaina Viiden tähden liikkeen pääministeriehdokas Luigi Di Maio ilmoitti yllättäen, ettei puolue lähde hallitukseen Berlusconin johtaman Forza Italian kanssa. Hän vaatii Berlusconin siirtyvän sivuun puolueen johdosta tai hallituksen muodostamista ilman Forza Italiaa. Tämä on vaatimus, johon Berlusconin kanssa liittoutuneen Salvinin on lähes mahdoton suostua.

Hallitusneuvotteluissa Italian presidentillä on ratkaiseva rooli ja juuri hän nimittää hallitustunnustelijan. Uusia vaaleja pidetään kuitenkin useissa arvioissa erittäin todennäköisinä.

Italian parlamenttivaalien suurimmaksi yksittäiseksi puolueeksi nousi populistinen Viiden tähden liike 32 prosentin tuloksellaan, mutta varsinaisen vaalivoiton sai keskustaoikeiston vaaliliitto ja erityisesti siinä mukana ollut äärioikeistolainen, eurokriittinen Lega. Liittouma sai noin 37 prosenttia äänistä.

