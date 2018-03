Kiina alkaa ”pisteyttää” kansalaisiaan: Pohjasakalle karu kohtelu – miljoonia kansalaisia kielletty jo matkustamasta

Kiina on ottamassa keväällä laajemmin käyttöön pahamaineista ”sosiaalisten pisteiden” järjestelmää, jota kuvaillaan tv-sarja Black Mirrorin dystopioiden tosielämän versioksi.

Huonoilla sosiaalisilla pisteillä (social credit) siunatut kansalaiset eivät muun muassa saa ostaa juna- ja lentolippuja, kertoo Mikrobitti jutussaan. Brittilehti Telegraphin mukaan käynnissä on jo kokeiluja, jotka ovat tuottaneet kotimaan matkustuskiellon noin 12 miljoonalle huonosti käyttäytyneelle kiinalaiselle. Toukokuussa systeemin käyttö on laajentumassa, kertoo muun muassa The Verge.

Suunnitelma sosiaalisten pisteiden järjestelmästä julkaistiin vuonna 2014 ja koko järjestelmän on kaavailtu tulevan voimaan 2020. Järjestelmä seuraisi kansalaisten elämää pienimpiä piirteitä myöten niin netissä kuin fyysisessä maailmassa ja palkitsisi hyvästä sekä rankaisi huonosta käytöksestä. Eri elämänalueilta kerätyt pisteet koottaisiin yhteen kansalaisen kokonaisarvoksi. Huonoista pisteistä seuraa rajoituksia.

Järjestelmässä ihmisten pisteitä voivat laskea esimerkiksi rikokset ja hölmöily talousasioissa, mutta niihin vaikuttavat myös sanomiset, ostokset ja teot esimerkiksi verkossa. Reutersin tietojen mukaan matkustusrajoituksia voidaan tulla määräämään erikoisista rikkomuksista: niitä ovat niin ”väärän informaation levittäminen terrorismista”, vanhentuneiden lippujen käyttäminen kuin kiinnijääminen tupakan polttamisesta junassa. Pisteitä voivat laskea niinkin pienet rikkeet kuin pyörän jättäminen jalkakäytävälle tai epäaidon anteeksipyynnön esittäminen.

Telegraphin mainitsemassa kokeilussa rangaistuksia on lehden mukaan seurannut jalkakäytävän tukkimisesta sekä sakkojen maksamatta jättämisestä. Kokeiluihin ihmisiä ovat houkutelleet hyvästä käytöksestä luvatut palkinnot kuten kulutusluotot – sekä mahdollisesti pelko kokeilusta kieltäytymisen seurauksista, kertoo The Wired.

Hankkeesta raportoidaan laajalti maailman mediassa. Yhdysvaltalaislehti The Atlantic varoittaa, että järjestelmä ei ole piirteiltään erityisen kiinalainen, vaan sen voisi nähdä ”tarttuvan” muuallekin maailmaan ja vaikuttavan lopulta elämään kaupungeissa ympäri maailman.

Lähteet: Mikrobitti, The Wired, The Atlantic, USA Today, Telegraph, The Verge